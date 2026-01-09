Tres nuevos servicios del hospital de Cabueñes se incorporan a la certificación ISO

Servicio Angiología y Cirugía Vascular del hospital de Cabueñes, de Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Cabueñes ha conseguido la certificación ISO 9001:2015 para tres nuevos servicios estratégicos: Angiología y Cirugía Vascular, Atención al Usuario y Educación Diabetológica.

Según una nota de prensa del Gobierno autonómico, se trata de un sello de calidad que también mantienen otras ocho áreas hospitalarios, por lo que el centro sanitario alcanza once certificados.

De esta forma, el servicio de Angiología y Cirugía Vascular, de referencia para los hospitales del Valle del Nalón y Oriente, es el primero de Asturias en lograr esta certificación y uno de los pocos que cuentan con ella a nivel nacional.

El reconocimiento pone en valor la estandarización de procesos clínicos complejos, la seguridad del paciente y la coordinación multidisciplinar en un ámbito de alta especialización.

El servicio de Atención al Usuario, en su caso, es una pieza fundamental en la relación entre la organización sanitaria y la ciudadanía, al canalizar la información, la acogida, las sugerencias y las reclamaciones, y contribuir de forma decisiva a la transparencia, la humanización de la atención y la mejora de los procesos asistenciales.

En cuanto a la unidad de Educación Diabetológica del servicio de Endocrinología, el sello reconoce la calidad y sistematización de los procesos orientados a capacitar al paciente, fomentar el autocuidado y prevenir complicaciones, elementos esenciales en el abordaje integral de la diabetes.

La ampliación del alcance de la certificación ISO a estos servicios refleja la madurez del sistema de gestión de la calidad del área sanitaria, así como la voluntad de extender la cultura de la mejora continua a todos los niveles, tanto en los procesos asistenciales como en aquellos que influyen directamente en la experiencia del paciente.

Estos avances son fruto del compromiso, la implicación y profesionalidad de los equipos que integran los servicios certificados, así como del liderazgo del equipo directivo, que, con el apoyo de la unidad de Calidad, ha impulsado una estrategia sostenida alineada con los estándares internacionales y con los principios del Sistema Nacional de Salud.

Con esta incorporación de nuevos servicios a la certificación ISO 9001:2015, el área sanitaria refuerza su posicionamiento como una organización orientada a resultados, segura, eficiente y centrada en las personas, y consolida una línea de trabajo que continuará ampliándose a otras unidades y proyectos estratégicos.

Los otros ochos servicios que cuentan con esta certificación son: Celadores, Salud Bucodental, Laboratorio de Hematología, Banco de Sangre, Suministros, Farmacia de Atención Primaria, la unidad de Calidad y los recursos materiales de Enfermería.