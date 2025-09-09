Tres personas heridas en un accidente de tráfico en Valdés

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración, una con pronóstico reservado y dos leves, tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y colisionar frontalmente contra el talud, en la carretera AS-36, a la salida de Luarca, en dirección a Belén de La Montaña, en el municipio asturiano de Valdés.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los tres heridos fueron evacuados al Hospital de Jarrio en Coaña.

El de mayor consideración es un hombre de 78 años, el conductor del vehículo que fue trasladado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica.

Los otros dos heridos, dos hombres, fueron evacuados con carácter leve, a falta de más exámenes. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio y el de Atención Primaria de Luarca con la ambulancia de soporte vital básico. Dos de los heridos, conductor y copiloto, fueron excarcelados por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Valdés.

Tras inmovilizarlos con collarín fueron evacuados en bloque rígido, con la tabla de rescate, por la parte trasera del vehículo. El tercer afectado salió por sus propios medios.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.27 horas. En la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la vía y en su interior había dos personas.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cuatro efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Valdés. Paralelamente pasó el aviso al SAMU, a la Policía Local y a la Guarida Civil. Tras rescatar a los ocupantes y realizar tareas de seguridad y normalización de la vía los bomberos retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las 13.26 horas.