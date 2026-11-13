Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de haber asesinado con arma blanca este pasado jueves en Gijón su ex pareja, Covadonga Patricia D.L., de 30 años, se espera que pase este próximo sábado, salvo imprevisto, a disposición del Juzgado de Guardia.

Según la información facilitada a Europa Press por la Comisaría gijonesa, el detenido, de origen marroquí y 40 años de edad, tiene antecedentes por delitos de maltrato. Tanto él como la víctima estaban en situación de sinhogarismo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.00 horas en un edificio abandonado de la calle de Francisco Eiriz, en Jove. Fue un testigo de la agresión quien dio aviso a la Policía. Cuando llegaron los agentes al lugar, sorprendieron al posteriormente arrestado acometiendo el ataque con arma blanca contra la mujer, que acabó falleciendo. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

El Ayuntamiento de Gijón decretó tras conocerse el crimen luto oficial en el concejo hasta las 24 horas del próximo día 15 y en este día el Pleno Municipal ha guardado un minuto de silencio de condena por este nuevo caso de violencia de género y en memoria de la víctima.

Además, hay convocada una concentración en la plaza Mayor, a las 17.00 horas de este viernes, de condena y de rechazo contra el asesinato de la mujer.