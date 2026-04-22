Juicio en Gijón: Piden penas para traficante de cocaína y a una clienta por robarle droga

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas de cárcel para un hombre acusado de tráfico de cocaína en Gijón y para una de sus clientas por intentar robarle droga en su casa.

Según una nota de prensa de la Fiscalía, la vista oral está señalada para este próximo jueves, a las 10.00 horas, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

De acuerdo al relato fiscal, sobre las 20.45 horas del 26 de diciembre de 2023, el acusado (1964) recibió en su domicilio, en Gijón, a la procesada (1985) y, una vez allí, le vendió una papelina de cocaína, con un peso neto de 0,14 gramos, una riqueza del 72,1 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 13,43 euros, por el precio total de 50 euros.

A continuación, la acusada le pidió ir al baño, momento en el que se percató de que en una de las habitaciones de la vivienda había un cajón semiabierto, en cuyo interior había una bolsa de plástico con cocaína. En concreto, contenía 49,02 gramos netos de cocaína, con una riqueza del 73,5 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 4.794,30 euros. La mujer se apoderó de la droga, ocultándola dentro de su ropa interior.

Al darse cuenta el procesado, le exigió que le devolviese la cocaína, negándose a ello la acusada. Se inició, entonces, una disputa entre ellos, durante la cual el acusado golpeó a la mujer con las manos y, posteriormente, empleó una pequeña tijera, con la que intentó agredirla.

La discusión finalizó con la intervención de dos dotaciones policiales que acudieron al domicilio tras ser alertados por los vecinos.

Los agentes encontraron en poder de la acusada la papelina de 0,14 gramos de cocaína que había comprado y los 49,02 gramos que había escondido, sustancia valorada en 4.794,30 euros.

Solicitada autorización judicial, se registró el domicilio del acusado, donde se localizaron dos bolsitas termoselladas con 0,77 gramos de cocaína de una riqueza del 66,2 por ciento y valorados en 67,83 euros si fuese vendidos en gramos en el mercado ilícito.

También se halló una bolsita de cocaína con un peso neto de 1,34 gramos y una riqueza del 73 por ciento, que alcanzaría un valor en el mercado ilícito de 130,16 euros si la droga fuese vendida en gramos; una bolsita con un peso neto de 5,2 gramos de una sustancia purulenta cuya naturaleza no ha podido ser determinada; y tres recortes redondeados de plástico.

Además, se encontraron dos básculas de precisión y 6.960 euros, distribuidos en 126 billetes de 50 euros, 23 billetes de 20 euros y otros 4 billetes más de 50 euros, que se encontraban dentro de un armario.

Por otro lado, a consecuencia de la agresión sufrida, la acusada sufrió lesiones de las que tardó 12 días en curar, si bien no le quedaron secuelas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, de los artículos 368, párrafo primero, inciso primero, 374 y 377 del Código Penal; de un delito de hurto del artículo 234.1 del Código Penal, en relación con los artículos 15, 16.1 y 62, en grado de tentativa; y un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal.

Del delito contra la salud pública y el delito leve de lesiones, la Fiscalía lo achaca al acusado, mientras que a la procesada le imputa un delito de hurto en grado de tentativa.

Concurre en el acusado , con respecto exclusivamente al delito contra la salud pública, la circunstancia agravante modificativa de la responsabilidad criminal de reincidencia.

Por ello, solicita que se condena al procesado, por el delito contra la salud pública, a seis años de prisión y al pago de una multa de 15.000 euros, así como al abono de las costas procesales derivadas de la causa.

Por el delito leve de lesiones, le pide una multa de dos meses, con una cuota diaria de 14 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y abono de las costas procesales.

Con respecto a la acusada, por el delito intentado de hurto, el Ministerio Fiscal solicita una condena de cuatro meses de prisión, así como el abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidades civiles derivadas del delito leve de lesiones, solicita que el acusado indemnice a la mujer con 480 euros y al Sespa, con 66,69 euros por los gastos médicos ocasionados. Ambas cantidades, más los intereses legales correspondientes.