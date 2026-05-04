Piden 6 años de cárcel para un acusado de abusar de una amiga dormida en su casa de Oviedo tras beber alcohol

Archivo - Juzgados de Oviedo. Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 6 años de prisión para un procesado por abusar sexualmente de una amiga que se quedó dormida en su casa de Oviedo tras ingerir abundante alcohol. La vista oral ha quedado este lunes vista para sentencia en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 10 de julio de 2020, el procesado y la víctima, amigos desde hacía años, quedaron para ayudarse mutuamente en una cuestión relacionada con sus trabajos. Tras estar en la oficina del procesado, en Oviedo, ambos se trasladaron al domicilio de este último, en la misma ciudad, donde acordaron que la víctima pasara la noche, en habitaciones separadas, dado que residía en Gijón y se había hecho tarde.

Tras la cena, el procesado y la denunciante decidieron salir a tomar unas copas. De vuelta en casa, sobre las seis de la mañana del día 11, la mujer, seriamente afectada por las consumiciones alcohólicas que había ingerido, se quedó dormida en uno de los dormitorios de la vivienda. Esta circunstancia fue aprovechada por el acusado para abusar sexualmente de ella. La mujer se despertó por la mañana con dolor y pérdidas de sangre. Los hechos provocaron en la víctima importantes secuelas psicológicas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual con acceso carnal del artículo 181.1, 2 y 4 del Código Penal vigente en la fecha de la comisión de los hechos. Y solicita que se condene al procesado a 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente durante 8 años, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por el mismo espacio de tiempo.

Además, libertad vigilada durante 8 años, con la prohibición de desempeñar actividades que puedan facilitarle la comisión de hechos delictivos de naturaleza similar y la obligación de participar en programas formativos, laborales o culturales de educación sexual. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 9.000 euros, más los intereses legales correspondientes.