El TSJA anula la modificación del concierto educativo que eliminó dos aulas al Nazaret

Publicado 15/02/2019 12:19:43 CET

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado otro recurso del Colegio Nazaret y ha anulaado la modificación del concierto por la que la Consejería de Educación del Principado suprimía un aula de tres años y otra de cuatro de Educación Infantil para el curso 2017-2018 y restituye la estructura de dos líneas de las que el Colegio disponía antes del curso 2016-2017, cuando la Administración suprimió un aula de tres años de forma arbitraria, como así sentenció en su momento el TSJA y confirmó el Tribunal Supremo.

Por ello, el comité de empresa del Colegio Nazaret acusa por acción al Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido, y al Director General de Planificación y Centros Educativos, Roberto Suárez Malagón, "de persistir de forma contumaz en un pleito, que dura ya tres años, en el que los tribunales han fallado hasta en nueve ocasiones a favor del Colegio Nazaret, condenando en costas a la Administración, ya van cinco".

Según el comité de empresa, el TSJA no ha asumido como único y decisivo el argumento meramente aritmético de la Administración de que el número de alumnos era inferior a la ratio establecida y afirma, por un lado, que la resolución de modificación se dictó antes de cerrar el plazo de admisión, por lo que no podía saberse el número real de admitidos y, por otro, que la supresión de aulas debe evitarse cuando pueda preverse la recuperación de alumnos en un plazo no superior a la mitad del concierto, como así sucedió con el aumento de la matrícula para el presente curso 2018-19.

Además, el TSJA trae a colación, destaca el comité de empresa, los criterios de preferencia para la renovación de conciertos de aquellos colegios con presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, minorías étnicas o socioculturales y bajo nivel económico que, si bien la Administración no niega del Colegio Nazaret, no justifica por qué no los considera en su resolución de modificación del concierto.

Según entiende el comité de empresa, ante la contundencia de esta sentencia, la Administración debería allanarse en el recurso que el Colegio Nazaret se vio obligado a interponer frente a la supresión (la tercera) de más aulas para el presente curso 2018-19. "Solo la tutela del poder judicial, en estos tiempos tan injustamente denostado y puesto en entredicho, ha servido de freno y protección contra el manifiesto abuso de poder de una Administración que ha pretendido apisonar a un humilde, pero con arrestos, Colegio de barrio", sostiene.