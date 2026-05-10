El TSJA celebra el 12 de mayo la toma de posesión de cuatro nuevos cargos judiciales

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OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias celebrará el próximo 12 de mayo un acto solemne de toma de posesión de cuatro nuevos cargos judiciales en el Palacio de Valdecarzana, en Oviedo.

El acto tendrá lugar a las 13.00 horas en el salón de plenos del tribunal. Durante la ceremonia tomará posesión José Manuel Terán López como presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias.

También asumirán sus nuevos cargos Manuel Barril Robles y María del Pilar Muiña Valledor como magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Asimismo, Pablo Faustino de la Vallina Martínez de la Vega tomará posesión como nuevo magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, en el orden civil.