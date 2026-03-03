El TSJA indemniza a una trabajadora del ERA por abuso de temporalidad pese a obtener plaza fija tras una demanda de CSIF

Archivo - Residencia Santa Teresa (ERA), en Oviedo - GOOGLE MAPSO - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha concedido a una trabajadora de los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) una indemnización de 20 días por año de servicio "por haber estado contratada temporalmente en fraude de ley". La sentencia estima una demanda presentada por el sindicato CSIF, que explica que la trabajadora había obtenido plaza fija tras estabilizar su puesto.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la resolución, emitida este lunes, confirma que la obtención de la plaza fija "no compensa por sí sola el abuso derivado de la contratación temporal en fraude de ley". El TSJA aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera "insuficientes los procesos selectivos como medida sancionadora frente a la temporalidad abusiva, y reconoce la indemnización como medida reparadora".

La trabajadora había prestado servicios desde 2005. En 2018, tras superar el plazo máximo legal en situación de interinidad, fue reconocida judicialmente como indefinida no fija. Tras conseguir la plaza fija en 2025, interpuso una demanda solicitando la indemnización correspondiente a su periodo como temporal, con la asistencia de CSIF, tal y como ha detallado.

Según explica CSIF, el derecho a reclamar corresponde "exclusivamente al personal laboral", ya sea con sentencia previa que reconozca la condición de indefinido no fijo o que pueda acreditar que sus contratos temporales estaban en fraude de ley. "El hecho que genera el derecho es el cese como trabajador temporal", ha apuntado el sindicato.

La resolución es la primera de este tipo en Asturias, según CSIF, y podría afectar a numerosos procedimientos actualmente en trámite y aún en plazo para reclamar tras el cese como temporal.