TSK saldrá a bolsa el 13 de mayo con un rango de entre 4,45 y 5,05 euros por acción

Archivo - Fachada de la empresa TSK - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este martes la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) que, por importe de 150 millones de euros, ha lanzado la compañía TSK para inversores cualificados.

El rango de precios fijado para la OPS, que cuenta ya con compromisos de suscripción próximos al 40% por parte de grandes gestoras de fondos internacionales y un grupo de family offices españoles, será de entre 4,45 euros a 5,05 euros por acción.

El próximo día 11 se dará a conocer el precio definitivo. Las acciones de la compañía serán admitidas a cotización en las bolsas españolas y debutarán en negociación en el Mercado Continuo el próximo día 13 de mayo.

Fundado en España y con sede en Gijón con más de 1.500 empleados, TSK es un grupo familiar que ofrece soluciones integrales para infraestructuras altamente tecnológicas y de última generación en los sectores de transición energética y digitalización, así como sistemas avanzados para el manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas.