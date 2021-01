Tuero proyecta convertir El Tragamón en uno de los mejores campos de golf ejecutivos de España

GIJÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Gijón, José Ramón Tuero (PSOE), ha avanzado este jueves que quieren convertir El Tragamón en uno de los mejores campos de golf "ejecutivo" de España.

Tuero, en rueda de prensa, ha apuntado que, una vez remunicipalizada la gestión deportiva de este espacio, harán un campo llamado "corto o ejecutivo", de nueve hoyos, donde la gente pueda jugar en 90 minutos.

Se trata, según él, de crear una nueva modalidad deportiva y una atracción nueva para la ciudad, así como un complemento para el campo de golf municipal de La Llorea.

Es más, ha indicado que la Federación Española de Golf hará el proyecto y el asesoramiento. "Vamos a ir de la mano de ellos para hacer un campo de los mejores de España de Ejecutivos", ha reiterado, al tiempo que ha recalcado que de este tipo hay muy pocos en España.

Sobre el hecho de que el Club Madera III no pueda optar a continuar con su gestión, ha incidido en que la de mantenimiento ya la asumía el Patronato Deportivo Municipal y ahora se hará lo mismo con la deportiva.

Ha recordado que el PDM ha ido recuperando la gestión de diferentes instalaciones deportivas, incluidas las Casas del Deporte, al igual que se hizo hace un mes con la sala de tiro con arco de La Camocha y ahora el campo de golf de El Tragamón.

De igual forma seguirán con este planteamiento para recuperar la gestión, por ejemplo, del espigón de Fomento, donde se encuentra las federaciones náuticas, "a medio plazo".

Respecto a El Tragamón, ha apuntado que hay que rendir cuentas de los ingresos, "que a veces no se rinden", según él, como también hay que tener una visión global de la ciudad o del golf en el municipio. "Era lo que procedía", ha justificado sobre la recuperación de la gestión deportiva.

Sí que ha hecho un repaso a cómo se gestó el Club Madera III en el año 89 y como llevan desde 1993 en El Tragamón hasta hoy. Ha agradecido públicamente el esfuerzo que hicieron, "con sus propias manos y herramientas".

No obstante, ha apuntado que no es un campo apropiado, ni para el mantenimiento del mismo. "Se hizo mal en su momento", ha asegurado, para puntualizar después que no significa un reproche hacia el Club.

Ha señalado, asimismo, que en 2003 se homologó el campo de golf y cuenta con la mejor cancha de prácticas de Asturias. Un espacio donde se hacen cursos y campeonatos.

También ha aludido a que en 2007 se acordó el servicio de explotación del campo, adjudicado en marzo de 2008 a este club. "Estaban avisados", ha indicado, sin embargo, sobre que la concesión se iba a acabar. Algo que, según Tuero, sabían desde 2019. Eso sí, ha remarcado que van a poder seguir usándolo y teniendo su licencia ligada a este campo.

Y en respuesta a Foro, ha dejado claro que El Tragamón "no va a ser un campo temático", ha sostenido. Asimismo, ha apuntado que quieren reabrir la cafetería.

Sobre los plazos, ha indicado que el 7 marzo el Club Madera III tiene que dejar el campo y la idea es abrir en mayo, con gestión directa del PDM, la cafetería abierta y con entrenadores y canchas de prácticas abiertas. Enseñanza y cancha de prácticas, según el edil, se van a licitar al igual que se hace con La Llorea. Quedan exentos los diez campos de fútbol municipales.

La Federación, por su parte, se prevé que haga el proyecto y se estudie ya la inversión precisa. "No debería de ser muy costoso", ha opinado, al aprovecharse parte de lo que hay.

En cuanto al personal que ahora trabaja allí, ha incidido en que es una cuestión "exclusivamente del club". Tuero ha asegurado que el Ayuntamiento no puede subrogar trabajadores salvo que lo diga un juez.

Unido a ello, ha explicado que los abonos municipales mantendrán sus precios, a lo que ha indicado que han bajado un tercio los usuarios de los campos de golf municipales.