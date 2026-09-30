Turoperadores y periodistas conocen durante tres días el patrimonio minero de Nalón y Caudal - HUNOSA

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de turoperadores y periodistas nacionales e internacionales especializados en turismo recorrerán durante los próximos tres días las cuencas del Nalón y del Caudal para conocer su oferta de turismo minero e industrial, en el marco de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi), que se celebra hasta el 4 de octubre.

Durante la primera jornada, la comitiva ha visitado el Espacio Cultural Pozo San José, en Turón (Mieres), donde ha conocido la exposición 'El Turón de Pepín Muñiz. Gente y lugares del Valle 1952-1965', además de la antigua locomotora HT14. El recorrido ha continuado por los pozos Santa Bárbara y Espinos, también en el valle de Turón.

La jornada ha concluido en el Pozo Fondón, en Langreo, donde se encuentra el Archivo Histórico de HUNOSA, que conserva documentación de compañías mineras asturianas y diverso material recuperado de explotaciones clausuradas. La programación de FETUMI incluye una sección profesional durante estos días y un programa de actividades abiertas al público durante el fin de semana.