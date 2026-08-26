UCE Asturias exige a Puente explicaciones sobre la gestión de la autopista del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para exigir explicaciones "claras y urgentes" sobre la gestión de la autopista del Huerna, la AP-66, y reclamar que se revise de oficio la prórroga de la concesión a Aucalsa que extendió el peaje hasta 2050.

La organización ha cuestionado que el Ministerio se niegue a revisar el Real Decreto de 2000 por el que se concedió a Aucalsa una prórroga de 29 años. Según ha señalado su presidente, Dacio Alonso, aquella decisión se adoptó "a dedo", sin concurso público ni transparencia, y dio lugar a una denuncia que terminó con la apertura por parte de la Comisión Europea de un expediente de infracción contra España por incumplimiento de las normas de contratación pública.

Consumidores Asturias ha recordado que Puente ha defendido en varias ocasiones que el mantenimiento de la prórroga responde al "interés general" y ha planteado si el cumplimiento del derecho europeo no constituye precisamente la mejor forma de defender ese interés general.

La organización ha cuestionado asimismo la gestión de la AP-66 desde noviembre de 2024 y ha calculado que más del 40 por ciento del trazado ha estado afectado de forma simultánea debido a los desvíos provocados por el desprendimiento y a las obras de renovación de los túneles promovidas por el Ministerio.

Según UCE Asturias, el Ministerio habría tenido margen para negociar con Aucalsa una suspensión o una rebaja del peaje durante las obras, pero los usuarios han continuado abonando la tarifa completa de 16,20 euros mientras la autopista permanecía parcialmente afectada y se ejecutaban trabajos financiados con fondos europeos.

La organización también ha criticado el retraso de las obras en los túneles, que debían haber concluido en diciembre de 2025 y continúan sin finalizar a las puertas de septiembre de 2026. Como último episodio, ha citado el desprendimiento de placas registrado este fin de semana en el túnel de El Negrón, que obligó a cerrar la autopista y desviar el tráfico por el puerto de Pajares.

El escrito remitido al ministro aborda además la decisión del Ministerio de personarse en el expediente sancionador de 1,1 millones de euros abierto por la Dirección General de Consumo del Principado contra Aucalsa a raíz de una denuncia presentada por la Unión de Consumidores.

La organización ha valorado positivamente la personación del Ministerio, al considerar que permitirá que explique ante los instructores del expediente y ante los ciudadanos su posición respecto a la concesionaria.