UCE pide conocer el resultado de la sanción al Reggaeton Beach Festival de Avilés por vetar comida y bebida del exterior

Rueda de prensa del presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, sobre el Reggaeton Beach Festival de Avilés y el ejemplo de buenas prácticas de Avilés - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha acudido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado para conocer qué ocurrió con una denuncia presentada hace cuatro años contra el Reggaeton Beach Festival de Avilés por prohibir la entrada con comida y bebida compradas fuera del recinto, una práctica prohibida por la legislación asturiana.

El presidente de la organización, Dacio Alonso, ha explicado este viernes que la UCE denunció en 2022 al promotor del festival después de que las condiciones de acceso al evento prohibiesen expresamente la entrada con comida y bebida adquiridas en el exterior.

Según ha relatado, tras la denuncia, el Ayuntamiento de Avilés comunicó a UCE la apertura de un expediente sancionador por una posible infracción grave. Sin embargo, cuatro años después, la organización asegura que desconoce cómo concluyó el procedimiento y si llegó a imponerse alguna sanción.

Alonso ha señalado que durante este tiempo la asociación solicitó información tanto al instructor del expediente como posteriormente a la alcaldesa de Avilés, sin obtener respuesta. Ante esta situación, ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia para acceder a la documentación y conocer el resultado del expediente.

LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ASTURIAS

El presidente de UCE ha recordado que la Ley de Espectáculos Públicos del Principado reconoce desde 2002 el derecho de los asistentes a acceder a conciertos, festivales o cines con comida y bebida adquiridas fuera del recinto, una medida que busca evitar que los consumidores se vean obligados a comprar estos productos exclusivamente dentro de los recintos.

Según ha apuntado, el objetivo de este tipo de denuncias no es únicamente la imposición de sanciones, sino garantizar que los consumidores puedan ejercer un derecho reconocido por la normativa autonómica.

Alonso ha advertido además de que la organización estudiará las actuaciones a seguir una vez conozca el contenido del expediente. En este sentido, ha señalado que acudirán a la Fiscalía si detectan indicios de que se dejó transcurrir el tiempo necesario para evitar una eventual sanción.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

Frente al caso de Avilés, el presidente de UCE ha valorado la actuación del Ayuntamiento de Oviedo en situaciones similares. Según ha explicado, el consistorio ovetense sancionó en ocasiones anteriores a promotores de conciertos por incumplimientos relacionados con este derecho de los consumidores.

Asimismo, ha destacado que durante las fiestas de San Mateo el Ayuntamiento colocó carteles informativos en los accesos a las carpas recordando que los asistentes podían entrar con comida y bebida adquiridas en el exterior, una iniciativa que ha calificado como un ejemplo de información y protección de los derechos de los consumidores.