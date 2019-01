La UCE pide modificar la Ley de Comercio ante el "fracaso" de la desregulación de las ventas en rebajas

Publicado 08/01/2019 12:28:30 CET

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha pedido este martes la modificación de la Ley de Comercio ante el "fracaso" de la desregulación de las ventas en rebajas, siete años después de la liberalización de los periodos de descuentos.

En rueda de prensa, al día siguiente de que comenzase oficialmente el periodo de rebajas, ha ratificado que "es un auténtico fracaso" que únicamente se impulsó en 2012 para "alimentar la cuota de las grandes superficies".

Ante este escenario, la UCE pedirá que se convoque el Consejo de Comercio del Principado de Asturias para instar al Gobierno autonómico a que a su vez "exija formalmente" al Ejecutivo nacional que modifique esta ley y se regrese al modelo previo, "que funcionaba bien", y en el que estaban regulados dos periodos de rebajas en enero y verano.

Las rebajas, ha recordado Alonso, deberían servir para que los establecimientos vendan el stock sobrante de la temporada, algo que, a su juicio, no se hace en todos los comercios. En lugar de ello, ha lamentado, la norma en vigor "vino a legitimar el fraude" de la ropa confeccionada específicamente para el periodo de rebajas.

Ante el periodo de rebajas que se ha iniciado, el presidente de la UCE ha pedido a los pequeños comerciantes que se sumen a la tendencia de devolver el dinero en caso de disconformidad con los productos, y no ofrecer vales para consumir en sus establecimientos, a fin de que los consumidores no sientan que se está "condicionando su libertad de compra". No obstante, ha recordado a los usuarios que ningún establecimiento está obligado por ley a devolver el dinero.