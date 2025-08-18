Ucrania, Costa Rica, Chile, Senegal y España estarán representadas en el XLIV Festival de Música y Danza Popular

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XLIV edición del Festival Folclórico Internacional de Música y Danza Popular de Avilés recorrerá desde Latinoamérica hasta Europa pasando por África, sin salir del centro de Avilés. Será del 20 al 23 de agosto tanto en las calles y plazas de la ciudad como en el Auditorio de la Casa de Cultura, que albergará en esta ocasión las galas de apertura y de clausura.

El Festival ha sido presentado esta mañana por el concejal Manuel Campa, acompañado por Belén Arias, secretaria de la Agrupación Folklórica Sabugo ¡Tente Firme!, entidad organizadora del certamen; y por María Suárez, encargada de la producción del mismo.

En esta edición actuarán agrupaciones procedentes de Ucrania (Grupo de Danza Folklórica y Orquesta de Instrumentos Folklóricos "Horlychka"), Costa Rica (Ballet Folclórico Nayuribes), Chile (Compañía de Danzas Tradicionales Kirqui-Wayra), Senegal (Ballet Folclórico "Jammu") y España (Agrupación folklórica Sabugo ¡Tente firme!). El certamen está organizado por la Agrupación folklórica Sabugo ¡Tente firme! y el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura y en https://uniticket.janto.es/palaciovaldes , al precio de 3euro por día y de 5 euros si se compra el abono para las dos galas, que contarán con programas diferentes. En ambos casos, si la compra se realiza por la citada web, se incrementa el precio en 1euro por los gastos de gestión.