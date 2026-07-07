La UE destina 120 millones a España para paliar los daños de los incendios de 2025

Archivo - Un hidroavión trabaja para sofocar el incendio, a 22 de agosto de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

Las quemas en Degaña, Genestoso y Somiedo marcaron la emergencia forestal de agosto de 2025 en Asturias

BRUSELAS/OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes el visto bueno definitivo a movilizar 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los graves incendios forestales registrados en agosto de 2025, dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Rumanía y Chipre.

Con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) ha culminado la tramitación parlamentaria de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, con la que España se convierte en el principal destinatario de estos fondos, tras los fuegos que afectaron a dieciséis comunidades autónomas y cuyos daños directos fueron estimados por las autoridades en más de 4.300 millones de euros.

España recibirá así más del 80% del importe total aprobado, mientras que Rumanía contará con 14,34 millones de euros para hacer frente a las inundaciones sufridas entre mayo y junio de 2025 y Chipre obtendrá 9,21 millones para paliar los daños ocasionados por los incendios registrados en julio del pasado año.

La financiación europea permitirá sufragar medidas de emergencia y recuperación, entre ellas la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas afectadas, el alojamiento temporal para las personas damnificadas y el despliegue de servicios de rescate, entre otras actuaciones urgentes.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para hacer frente a las primeras necesidades derivadas de la emergencia, de modo que el desembolso aprobado este martes completará la ayuda prevista con cargo al Fondo de Solidaridad.

INCENDIOS EN ASTURIAS EN AGOSTO DE 2025

Los incendios forestales de Degaña, Genestoso (Cangas del Narcea) y Somiedo fueron los principales focos de la emergencia que afectaron a Asturias en agosto de 2025 y que motivaron un amplio despliegue de medios de extinción terrestres y aéreos durante varios días. En total, se estima que se quemaron 2.405 hectáreas en la comunidad.

El incendio de Degaña fue el que movilizó un mayor número de medios, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), brigadas de refuerzo de incendios forestales, personal desplazado desde otras comunidades autónomas y numerosos recursos aéreos.

La emergencia se prolongó durante varios días en el suroccidente asturiano. A finales de agosto todavía permanecían activos incendios en Degaña, Genestoso y Somiedo, mientras otros focos en concejos como Cabrales se encontraban estabilizados. Asturias llegó a contabilizar hasta 15 incendios el 19 de agosto.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE ASTURIAS

En junio de este año, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias (Eplifa) 2026-2030, que establece el marco de referencia para las políticas públicas de prevención, vigilancia y lucha contra el fuego y con la que se busca reducir de forma estructural el riesgo, proteger a la población del medio rural y preservar el patrimonio natural.

El documento, que sitúa la prevención como el objetivo principal, se articula a través de programas, medidas y acciones que incorporan tanto la experiencia acumulada durante los últimos años como los nuevos escenarios de riesgo asociados al cambio climático, según ha informado el Principado en nota de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno.

El documento, que sitúa la prevención como el objetivo principal, se articula a través de programas, medidas y acciones que incorporan tanto la experiencia acumulada durante los últimos años como los nuevos escenarios de riesgo asociados al cambio climático, según ha informado el Principado en nota de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno.