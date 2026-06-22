Asturias aprueba su nueva estrategia de prevención contra incendios forestales (Eplifa)

Archivo - Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias (Eplifa) 2026-2030, que establece el marco de referencia para las políticas públicas de prevención, vigilancia y lucha contra el fuego y con la que se busca reducir de forma estructural el riesgo, proteger a la población del medio rural y preservar el patrimonio natural.

El documento, que sitúa la prevención como el objetivo principal, se articula a través de programas, medidas y acciones que incorporan tanto la experiencia acumulada durante los últimos años como los nuevos escenarios de riesgo asociados al cambio climático, según ha informado el Principado en nota de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno.

Entre sus principales avances destaca la elaboración de un análisis detallado de la vulnerabilidad, la recurrencia y el riesgo de los incendios forestales, que ha permitido generar una base cartográfica homogénea de gran valor para la planificación y la gestión pública. Esta información estará disponible a través del portal de datos abiertos del Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (Sitpa).

La nueva planificación incorpora medidas específicas para reforzar la vigilancia y el control en la interfaz urbano-forestal, impulsar la autoprotección en pueblos y espacios de alto valor natural y consolidar las actuaciones de gestión preventiva del territorio.

MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN PLAYAS

Por otro lado, el Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 1,96 millones para desplegar un sistema de información inteligente en los accesos a 26 playas y siete puertos autonómicos para favorecer una movilidad más segura y ordenada. En total, se instalarán 42 paneles digitales a lo largo de todo el litoral.

La media apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad, ya que los dispositivos funcionarán de forma autónoma gracias a paneles solares y contarán con sistemas de gestión remota que permitirán actualizar los contenidos de manera dinámica.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de 1.031.272 euros para mejorar un tramo de 6,6 kilómetros de la carretera AS-215 Tineo-La Florida, actuación incluida en el plan del suroccidente. El segmento sobre el que se actuará comienza al término de la travesía urbana de la capital del concejo, a la altura del kilómetro 0,5, y acondicionará la calzada hasta su final con la renovación del firme, del sistema de drenaje y de los elementos de señalización y seguridad.