UGT advierte en Asturias de la pérdida de poder adquisitivo salarial pese al descenso interanual del paro

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa Méndez, ha alertado este jueves de la pérdida de poder adquisitivo salarial pese al descenso interanual del paro en Asturias tras conocer que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el Principado subió en 1.219 personas en septiembre en Asturias en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 49.517 desempleados. En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.284 parados, lo que supone un 8% menos.

Campa advierte de que la inflación y los incrementos en vivienda y precios básicos siguen erosionando las rentas del trabajo e insiste en que es necesario aumentar los salarios y reforzar las cláusulas de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo, ya que las familias trabajadoras están siendo, "las principales perjudicadas por la actual tensión inflacionista, mientras los márgenes empresariales continúan creciendo".

La bajada interanual del paro alcanzó a todos los sectores productivos, con especial incidencia en construcción (-11%) e industria (-9,7%), mientras que los servicios retrocedieron un 6,9%. En comparación mensual, sólo la construcción mantuvo una leve reducción de parados (-0,2%), mientras que el resto de sectores sumaron desempleo.

Por sexos, los hombres registraron una caída del paro más intensa en términos interanuales (-9,1%) frente al -7,2% de las mujeres. En tasa mensual, el desempleo masculino crece un 2% frente al 2,9% del femenino, aunque las mujeres acumulan la mayor carga: el 59% del total de paradas en la región.

Las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron un 2,4% en relación al mismo mes del año anterior, lo que supone 9.400 cotizantes más, aunque septiembre cerró con un ligero retroceso del 1% respecto a agosto. Además, la reforma laboral continúa consolidando la contratación indefinida, hasta representar el 32% de los contratos firmados el pasado mes.