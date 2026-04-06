UGT alerta sobre la estacionalidad del empleo en Asturias pese a la caída del paro en marzo

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo y Industria de UGT de Asturias, Javier Campa, ha valorado los datos del paro de marzo en la región y ha advertido que, si bien los datos son "magníficos", existe una "preocupación" por la "estacionalidad" del mercado laboral asturiano.

"Tenemos que apostar con la industria. Tenemos que apostar por nuestra columna, que es la industria, para volver a recuperar puestos de trabajo", ha afirmado Campa. Asimismo, el dirigente sindical ha señalado que "casi el 100%" de las personas que salieron del paro en Asturias pertenecen al sector servicios, por lo que ha advertido que "posiblemente nos encontremos con alguna sorpresa desagradable" en los próximos datos.

"Tenemos que buscar un suelo laboral en Asturias que sea estable, que sea digno y que garantice a los trabajadores y trabajadoras un futuro y un proyecto de vida", ha insistido Campa.

Por último, el secretario de Empleo y Industria de UGT de Asturias ha valorado positivamente el crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad Social, si bien ha advertido de que "todos los crecimientos tienen un límite" y ha apuntado a posibles sorpresas en los próximos datos.

DATOS DEL PARO EN ASTURIAS

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 807 personas en marzo en Asturias en relación al mes anterior (-1,5%) hasta los 51.435 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de marzo, se acumulan ya dos meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 775 menos (-1.99%); Industria, 59 menos (-1.63%); Construcción, 22 menos (-0.65%); Agricultura, 10 menos (-1.19%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 59 más (+1.1%)

La contratación también refleja este efecto estacional:se firmaron 19.701 contratos, un 9,17% más que en marzo de 2025. Los contratos indefinidos alcanzaron el 36,2%, con un incremento del 18,87% interanual. UGT Asturias considera positivo este avance, pero recuerda que la estacionalidad no puede confundirse con creación de empleo estable.