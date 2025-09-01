UGT alerta del "peligro" de la extrema derecha y su "amenaza" a las libertades y los derechos

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján de Frías, ha mostrado este lunes su "profunda preocupación" por el ascenso de la extrema derecha en España, advirtiendo que supone una amenaza a las libertades y los derechos.

Luján de Frías ha criticado especialmente el trato que la extrema derecha dispensa a los menores migrantes, señalando que "no parece que alguien sea una persona de bien si quiere tratar de esa manera a niños que llegan a nuestro país", y ha recordado que España está obligada a protegerlos según los tratados internacionales de Defensa de los Niños de la Unión Europea y Naciones Unidas.

El representante sindical ha concluido manifestando su alarma por cómo estos grupos tratarían al resto de la sociedad, advirtiendo que "si vemos cómo tratan a los niños, es una prueba evidente de cómo nos van a tratar a los que no pensamos como ellos", y ha urgido a la opinión pública a ser consciente del "peligro que nos afecta".

El dirigente sindical ha hecho estas manifestaciones en declaraciones a los periodistas antes de participar en la inauguración de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'.

Luján de Frías ha ido detallando también algunas de las prioridades del sindicato en este inicio del curso político y sindical. Una de las cuestiones en la que ha insistido más es en la tramitación de la ley de reducción de la jornada.

"Queremos que la opinión pública sepa cuál es la postura de cada fuerza política y cuáles son las razones para oponerse o no a esta ley", ha manifestado.

Luján de Frías ha explicado que la ley contempla tres aspectos fundamentales: "La reducción del tiempo de trabajo, el derecho a desconectar cuando uno acaba de trabajar y el registro de la jornada laboral". Ha subrayado la importancia de que "todas las horas trabajadas se registren, se abonen, coticen a la Seguridad Social y contribuyan al bien común".

El representante sindical ha criticado que no tramitar esta ley "está a espaldas de la sociedad española" y ha considerado que "no es democrático" impedir su debate parlamentario. "Lo que pedimos desde el sindicato es que se pueda debatir", ha enfatizado.

Considera que la iniciativa responde a una demanda social y busca transformar las condiciones laborales en España. "Es una ley fundamental que demanda la sociedad española", ha añadido Luján de Frías, reafirmando el compromiso de UGT con la mejora de los derechos de los trabajadores.

Además de la ley de reducción de jornada, UGT ha manifestado su preocupación por la necesidad de tramitar los Presupuestos Generales del Estado. "Queremos que vaya al Parlamento y que las fuerzas políticas puedan expresar su opinión sobre una ley fundamental", ha señalado.