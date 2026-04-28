UGT alerta sobre la "pérdida de músculo" laboral en Asturias tras caer la población activa en 3.500 personas

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OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Asturias ha valorado este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre con una mezcla de "positivismo" y "preocupación". Si bien la organización reconoce que la región mantiene niveles de ocupación históricamente altos para estas fechas, ha advertido de que el incremento de 2.500 parados (+6,2%) y la pérdida de población activa deben poner en "alerta" a las administraciones.

A través de una nota de prensa, el sindicato ha analizado las cifras que sitúan el número total de desempleados en la comunidad en 42.600 personas, con una tasa de paro del 9,02%. UGT destaca que, pese a la destrucción de 6.000 empleos en este trimestre, la ocupación actual (430.200 personas) representa el mejor dato para un arranque de año desde 2009.

No obstante, UGT subraya que estos indicadores no deben "ocultar los problemas estructurales" del mercado laboral asturiano. En concreto, han mostrado su alarma por la caída de 3.500 personas en la población activa, lo que a su juicio confirma que Asturias "continúa perdiendo músculo".

Especial mención ha hecho el sindicato a la situación del sector industrial, donde el paro ha aumentado en 500 personas (+18,5%). UGT define este sector como "clave" y ha reclamado planificación e inversiones, así como garantías de un suministro energético competitivo para afrontar la transición tecnológica.

Asimismo, han denunciado la persistencia de la brecha de género, tras observar que el paro femenino aumentó en 400 mujeres mientras que el masculino descendió en 2.100 hombres en el último trimestre. También han mostrado su preocupación por el incremento de 1.800 personas en el colectivo que busca su primer empleo o lleva más de un año en el paro.

CALIDAD DEL EMPLEO

En cuanto a la calidad del empleo, UGT señala que, aunque la contratación indefinida supone el 83,9% del total, este trimestre se han perdido 5.100 asalariados con contrato estable. "La estabilidad contractual no es suficiente si no va acompañada de salarios dignos y jornadas adecuadas", han matizado desde la organización.

Ante este escenario, UGT Asturias ha reclamado un "refuerzo urgente" de la política industrial y medidas que garanticen energía competitiva para las empresas. Del mismo modo, han instado a mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo para jóvenes y parados de larga duración, así como una vigilancia estrecha del fraude en la contratación y avances en la negociación colectiva para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores.