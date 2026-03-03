UGT Asturias reclama empleo "digno" y salarios que "permitan vivir con estabilidad"

Archivo - Sede de UGT en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa, ha afirmado este martes que "aunque los datos del paro muestran una bajada en febrero, la calidad de empleo sigue sin estar a la altura de lo que necesita la clase trabajadora y esta región en general".

Campa celebra los datos positivos del paro en Asturias, pero considera que son "insuficientes". Ha insistido en que "la caída se concentra en servicios, en industria, en construcción, mientras que los que buscan su primer empleo, los jóvenes, siguen encontrando enormes dificultades para acceder al empleo".

Añade que "la brecha de género sigue en números absolutamente alarmantes". "Más de 30.500 mujeres siguen en paro muy, muy por encima de los hombres", ha apostillado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Además, ha advertido de que "la contratación cae más de un 5% y dos de cada tres contratos siguen siendo temporales". "No podemos hablar de una recuperación real mientras la inestabilidad laboral siga siendo la norma general", añade.

Por último, ha apuntado que "esto también se concentra especialmente en el sector servicios" y "no basta con crear empleo". "Necesitamos un empleo digno, empleo con salarios que permitan vivir, con estabilidad, con derechos", ha concluido el dirigente sindical.