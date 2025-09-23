UGT Asturias valora el discurso de Barbón y destaca los anuncios realizados

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha valorado este miércoles el discurso de orientación política del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, destacando que "hay anuncios muy importantes que van a tener su reflejo presupuestario en los próximos presupuestos del Principado de Asturias".

Fernández Lanero ha subrayado la importancia de los proyectos anunciados, especialmente en materia de vivienda, donde ha reclamado "un control de precios del alquiler" y ha insistido en que "necesitamos en algunas cuestiones un impulso político importante".

En relación con las infraestructuras, el líder sindical ha demandado que el Principado "negocie con Madrid lo mismo que se consiguió con el plan de cercanías" y ha exigido "gratuidad para pasajeros y mercancías" en el peaje del Guarra, "hasta que se resuelva jurídicamente".

El representante de UGT ha puesto el acento en la necesidad de que España desarrolle "infraestructuras energéticas que den soporte a la industria" y garantice "costes energéticos competitivos", aspectos que considera "no dependen de Europa, sino de España".

Finalmente, Fernández Lanero ha concluido que "el discurso está bastante bien" y ha reclamado "pasar de las palabras a los hechos", con "mayor empuje político" tanto del Gobierno autonómico como del nacional.

En cuanto al peaje del Huerna, en la AP-66, el líder sindical asturiano ha exigido al Principado que negocie con el Ministerio con "mayor presión política" para que sea gratuito.