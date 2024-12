UGT y CCOO denuncian que "las políticas que afectan a las mujeres nunca son prioritarias"

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado este jueves que uno de los principales problemas para luchar contra la violencia machista es "que las políticas que afectan a las mujeres nunca son prioritarias, nunca se tienen en cuenta".

Durante una concentración en Oviedo, han indicado que el 'caso Pellicot' ha demostrado "lo frágil que es el sistema que debería proteger a las mujeres" y han criticado que un caso como este "no ha hecho temblar los cimientos del sistema".

En ese sentido, han recordado que tras el debate abierto por este caso para actualizar las leyes y poner el foco en el consentimiento, hay voces que dicen que en Francia "no es el momento para hablar de modificar la legislación que podría de verdad dejar de culpabilizarnos de lo que nos pase".

"¿Para quién no lo es? No será para las víctimas", han afirmado los sindicatos, que han indicado que las mujeres "no queremos ser supervivientes, no queremos ser ejemplos, no queremos pasar por experiencias traumáticas por el simple hecho de que alguien de nuestro entorno decida qué puede hacer con nuestros cuerpos".

"Es cierto que contarlas cosas es un proceso sanador, pero preferiríamos no tener nada que contar", han señalado, para recordar los 20 años de la aprobación de la ley española contra la violencia de género. En ese sentido, han explicado que las leyes se incumplen y sufren la falta de recursos, "lo que también incide en la seguridad de las mujeres y en la formación que necesitamos para crear una sociedad que no tolere la violencia".