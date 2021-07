UGT Y CCOO piden en Oviedo la subida del SMI y exigen derogar la reforma laboral "con acuerdo o por decreto"

La delegada del Gobierno recibe a los dirigentes sindicales tras la concentración

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, han encabezado este miércoles la concentración celebrada en Oviedo para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla su agenda de reformas sociales bajo el lema 'Ahora sí toca', que se desarrolla en varias ciudades por todo el país.

Al respecto, ambos dirigente sindicales han pedido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y han exigido derogar cuanto antes la reforma laboral del anterior gobierno de Mariano Rajoy "con acuerdo o por decreto".

"Si no hay acuerdo que se haga por decreto como reformas previas", ha dicho Fernández Lanero, advirtiendo de que no se puede paralizar el proceso por el "veto" de la patronal.

Asimismo, ha argumentado que es el momento de subir el salario mínimo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, reactivar el consumo, reducir la dependencia de los ERTE y mejorar las cotizaciones para el sistema de pensiones.

Lanero considera que si no se sube ahora, no sería realista el compromiso del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos de situar el salario mínimo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, unos 1.200 euros. "Desde 950 euros es imposible que suba 250 euros solo en 2022 y 2023", apunta, afirmando que el incremento este año 2021 del salario mínimo es "de justicia social" y está seguro de que "no destruirá empleo".

En la misma línea, Zapico ha incidido en que se ha logrado derogar la reforma de las pensiones del PP "en el fondo y en la forma" y "ahora toca seguir peleando" para lograr empleos y sueldos "de calidad" que permitan, además, garantizar las cotizaciones.

Desde CCOO apuestan por abordar una nuevo marco normativo, derogar la reforma laboral, avanzar en un nuevo estatuto de los trabajadores y subir el salario mínimo. Para ello, Zapico anuncia "movilizaciones sostenidas en el tiempo" para que el gobierno "cumpla" sus compromisos electorales.

RECIBIDOS POR LA DELEGADA DEL GOBIERNO

La concentración se produjo en la plaza de España, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. A continuación, la delegada del Gobierno, Delia Losa, ha recibido a representantes de UGT y CCOO en Asturias, que le han entregado el manifiesto con sus reivindicaciones.

Según indican desde la Delegación en nota de prensa, Losa les ha reiterado "el compromiso" del Gobierno con los trabajadores y ha recordado "que en los tres últimos años el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 30%, muy por encima de la cifra de los países de nuestro entorno". Asimismo, ha afirmado que el compromiso del Gobierno "es elevarlo hasta el 60% del salario medio en esta legislatura".

Losa ha aclarado, también, que la prioridad del Gobierno ahora "es la reincorporación de los trabajadores que permanecen regulados en ERTE y que se espera retomar cuanto antes la senda de subida del SMI".

Sobre la reforma laboral, Delia Losa ha transmitido a los representantes sindicales que la intención del Gobierno es "alcanzar un acuerdo antes de fin de año sobre una nueva legislación laboral".