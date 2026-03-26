UGT considera que el decreto anticrisis es "el único posible" y pide que se convaliden también las medidas de vivienda

Pepe Álvarez y Javier Fernández Lanero - EUROPA PRESS

LLANERA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este jueves que el decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para mitigar las consecuencias de la guerra de Irán "es el único posible" para concitar los apoyos.

No obstante, Álvarez ha reconocido que existen cuestiones, como la bajada del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que no le gustan porque le parecen injustas. "No voy a decir que a la UGT le guste que se bajen los impuestos de la manera que se hace en este decreto porque tratar a personas desiguales de manera igual pues eso es justicia", ha señalado.

En una rueda de prensa ofrecida en un complejo hotelero en Llanera, donde se celebra la Asamblea de Delegados de UGT Asturais, el líder sindical ha asegurado que el decreto "va muy en relación con las medidas que se habían tomado en crisis anteriores, especialmente la guerra de Ucrania, pero también el Covid" y ha considerado que "son positivas".

Además, Álvarez ha pedido que "de aquí a un mes" se convalide la parte del decreto que hace referencia al tema de la vivienda, ya que le parece "absolutamente necesario" que "las personas que están viviendo en viviendas de alquiler que tienen unos precios que cada día son más abusivos tengan un control de los precios que permita que efectivamente no se abuse de la manera que se está abusando".

Por último, el secretario general de UGT ha insistido en que la vivienda "es un bien público" y ha recalcado que este control de precios es necesario "con guerra o sin guerra".

Álvarez se ha referido a la actual situación internaciona, y ha defendido que España adopte una posición "firme" ante las "malditas guerras" de Irán y Ucrania, al considerar que la situación planetaria impide "el desarrollo racional de la economía" y hace que "muchas personas en el mundo sufran" las consecuencias de estos conflictos.

"En realidad nos jugamos el futuro del mundo tal y como lo conocemos y en consecuencia parece esencial que los ciudadanos conozcamos cuál es la opinión, cómo desde nuestro país las diferentes fuerzas políticas asumen esta situación nueva desde el punto de vista internacional", ha afirmado Álvarez, que ha instado a fuerzas como PP o Vox a que digan claramente cuál es su posición.

El líder sindical ha criticado que la derecha y la 'ultraderecha' intentan ver de qué manera pueden salirse "sin tener que mojarse" en estos conflictos. "Creo que tiene que haber una exigencia de que se mojen, porque puede ser que haya personas que piensen que lo importante es lo que tienen al lado de casa, pero en realidad lo que tienen al lado de casa en un mundo globalizado, en un mundo interdependiente, si no funciona esa interdependencia, si no funciona el derecho internacional todo lo demás puede caer en cualquier momento", ha advertido.

1 DE MAYO

Álvarez quiere que la movilización del próximo 1 de mayo en España, Día del Trabajador, se convierta en "una manifestación masiva de ciudadanos que queremos la paz que queremos que se acabe con todas las malditas guerras La de Irán, la de Ucrania, las que hay en el continente africano o las que hay en cualquier otro lugar del planeta".

Finalmente, Álvarez ha criticado que Estados Unidos y el Estado de Israel estén llevando a cabo "una agresión absolutamente gratuita y sin sentido" en Irán, "porque intereses económicos, geopolíticos y expansionistas".

INDUSTRIA DE DEFENSA EN ASTURIAS

En la rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, le han preguntado a Álvarez por el sector de la industria de defensa en lo que tiene que ver con Asturias y el papel del Gobierno en las tensiones entre compañías como Indra y Santa Bárbara Sistemas.

Álvarez ha abogado por "limitar o hacer desaparecer" la dependencia de España de Estados Unidos "en materia de defensa", al tiempo que ha apostado por potenciar la industria de defensa en Asturias.

En este sentido, ha señalado que "la inmensa mayoría de los países" de la Unión Europea "están pensando en alternativas" en esta dirección. Ha insistido en que "no tendría ningún sentido" que España no tuviera "su parte del pastel" desde el punto de vista industrial en esa materia. En este contexto, ha defendido mantener la actividad de la fábrica de Santa Bárbara en Asturias.

"Creo que en estos momentos hay suficiente pastel como para que se puedan mantener los puestos de trabajo de Santa Bárbara y a la vez que pueda haber un desarrollo de la industria de defensa que además creo que, lo he dicho en alguna otra ocasión, Asturias es una de las comunidades que tiene que llevarse una parte muy importante del pastel", ha señalado. A juicio de Álvarez, el proceso de descarbonización debe animar al Estado a tomar decisiones que "favorezcan" a Asturias.