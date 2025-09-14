UGT convoca desde este lunes huelga indefinida en el polideportivo de Los Llanos por impago de salarios

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Asturias ha comunicado a la Consejería de Ciencia y Empleo en la empresa Centro de Gimnasia Aplicada Acropolis S.L. la convocatoria de huelga indefinida, que dará comienzo mañana lunes 15 de septiembre de 2025 a las 9:00 horas en el Polideportivo Los Llanos (Colunga).

Según informa el sindicato, el motivo de la huelga es el reiterado incumplimiento en el abono de salarios por parte de la empresa adjudicataria del servicio deportivo en las instalaciones municipales de Colunga.

"A día de hoy, las personas trabajadoras siguen sin percibir los sueldos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2025, además de atrasos de nóminas anteriores", indican.

UGT recuerda que la plantilla está amparada por el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, y denuncia que, pese a las negociaciones mantenidas, no se ha alcanzado ningún acuerdo para resolver el conflicto