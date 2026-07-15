UGT denuncia la "dejadez" del Ayuntamiento de Gijón con el servicio de salvamento en las playas

Archivo - Playa de San Lorenzo de Gijón en julio de 2022. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Gijón ha denunciado la "dejadez, incompetencia e ineficacia" del equipo de gobierno local y de las concejalías de Hacienda y Seguridad Ciudadana a la hora de resolver la problemática laboral del servicio de salvamento en las playas de la ciudad.

La organización sindical ha señalado en nota de prensa que el servicio, que cuenta con personal estabilizado desde 2024, ha iniciado la temporada de 2026 sin que el Consistorio haya dado respuesta a las medidas propuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

Dichas medidas, han explicado, exigían garantizar una organización adecuada y unas condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad del servicio tras una denuncia formulada por el sindicato ante la "ausencia de negociación".

UGT ha recordado que esta falta de negociación ha quedado acreditada en sentencias de la jurisdicción social, las cuales han impuesto sanciones al Ayuntamiento de Gijón por incumplir el deber de negociar medidas de conciliación con los trabajadores.

El requerimiento de la Inspección de Trabajo incluía indicaciones sobre planificación, comunicación de turnos, control horario, protocolos de trabajo y dotación de medios, actuaciones que, según denuncia el sindicato, no se han completado.