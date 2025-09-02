UGT destaca la buena evolución del sector industrial

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Asturias ha emitido este martes una nota de prensa referida a los datos del paro correspondientes a agosto que se han hecho públicos. La organización destaca la buena evolución del sector industrial, dada su importancia en la economía y empleo regionales.

UGT señala que los datos reflejan una evolución favorable del mercado laboral asturiano a pesar del fin de la campaña estival. El paro desciendo tanto en términos interanuales como respecto al mes anterior, y la afiliación a la Seguridad Social tiene un comportamiento positivo.

Destacan que en comparación con el mes anterior, la industria destaca como el único sector donde el desempleo se reduce, algo que han querido resaltar.

"Esta buena marcha del mercado laboral pone de manifiesto la necesidad de reducir la jornada laboral, hasta las 37,5 horas semanales", han comentado.

UGT, por último, indica que a pesar de la buena evolución persisten deficiencias sobre las que hay que seguir trabajando, como la necesidad de mejorar las políticas activas de empleo entre las personas desempleadas con mayores problemas de inserción laboral y reforzar los servicios públicos de empleo.