UGT destaca el "marcado carácter social" del proyecto de presupuestos para 2026

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Sindical de UGT Asturias, Mar Celemín, ha destacado este jueves el "marcado carácter social" del proyecto de presupuestos para 2026 aprobado por el Gobierno asturiano.

Celemín ha dado una opinión muy positiva del documento. Ha sido una de las comparecientes en la comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias en las que distintos expertos dan su opinión acerca de las cuentas previstas para el próximo ejercicio.

"Este presupuesto tiene un carácter claramente expansivo, con un incremento del 4,7 %, alcanzando un máximo histórico que se acerca a los siete mil millones de euros", ha afirmado Celemín.

La dirigente sindical ha destacado que el presupuesto "ha sido elaborado en un escenario macroeconómico de crecimiento sostenido" y que recoge "una serie de modificaciones en materia tributaria" que, unidas a las que viene practicando el Principado en los últimos años, "permiten seguir avanzando en la progresividad del sistema tributario y en la redistribución de las rentas, favoreciendo a las clases trabajadoras".

Celemín ha señalado que, "como viene siendo habitual y ocurriendo en Asturias en los últimos años, también en esta ocasión los presupuestos regionales tienen un marcado carácter social que valoramos favorablemente, donde se apuesta por el refuerzo y consolidación de los pilares del estado de bienestar".

Ha añadido que se incluyen políticas que tratan de fortalecer y afianzar la cohesión social en la región. Ha destacado que la distribución y dotación de recursos a las diferentes políticas arrojan un esfuerzo por cumplir ese mandato de la Constitución a los poderes públicos en la protección de una serie de derechos como el derecho a la sanidad, la educación, la protección social o la vivienda digna.

Celemín ha puesto en valor que "el presupuesto del Principado destina a inversión social el 6,3 % del total de presupuesto consolidado, donde las políticas sanitarias concentran el mayor volumen de recursos, con el 36,7 % y un incremento de más del 6 % en los recursos económicos".

Asimismo, ha destacado que "la educación pública concentra un 16,8 %, la segunda política en mayor volumen de recursos después de la sanidad, con un importante crecimiento del cercano 8 %, con el que se pretende, entre otros, atender los compromisos que han sido recogidos en el Pacto Educa".

La dirigente sindical también ha aplaudido el "refuerzo" que se hace al sistema asturiano de garantías de derechos y prestaciones vitales y ha concluido que se refuerzan las políticas asistenciales y de inclusión social hacia personas vulnerables y con necesidades específicas, tratando de hacer fuente a situaciones de pobreza, de dependencia y las necesidades de las personas con discapacidad.

Por último, Celemín ha puesto en valor "el esfuerzo que se hace para dotar recursos en ayudas a consejos para la prevención de incendios y refuerzos del sistema de emergencia" y ha destacado el "incremento para el 2026 de 1.523 plazas para la Administración regional que, sin duda, va a repercutir en la calidad de los servicios prestados".