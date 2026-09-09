UGT dice que los datos del informe PISA reflejan la solidez del sistema asturiano, pero considera que hay que mejorar

Un alumno de camino al instituto - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Asturias ha emitido este miércoles una nota de prensa relativa a los resultados del último informe PISA. Explican que el alumnado asturiano está entre los mejores del conjunto del Estado, pero considera que esos datos deben analizarse con rigor y perspectiva, teniendo en cuenta que se producen en un contexto de descenso generalizado de los resultados educativos, tanto en el conjunto del estado como a nivel de comunidad autónoma.

Desde la organización consideran que el informe refleja la solidez del sistema educativo asturiano y el compromiso de sus docentes, pero también evidencian la necesidad de no caer en la autocomplacencia.

El objetivo debe seguir siendo mejorar, consolidando aquello que está funcionando y reforzando con más recursos aquellos ámbitos en los que comienzan a detectarse dificultades.

UGT Enseñanza Asturias explica que viene defendiendo desde hace años que la mejora de la calidad educativa pasa necesariamente por una apuesta decidida por la educación pública. "Menos alumnado por aula, más profesorado de apoyo, orientación y atención a la diversidad, así como una mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente, son medidas imprescindibles para responder a los retos actuales del sistema educativo y garantizar la igualdad de oportunidades", indican.

En este sentido, consideran que el desarrollo completo del Pacto Asturias Educa debe constituir una prioridad. "Estamos convencidos de que, a medida que se desplieguen todas las medidas contempladas en dicho acuerdo, se sentarán las bases necesarias para continuar avanzando en la mejora de la calidad educativa asturiana y para mantener a nuestro alumnado entre los referentes del panorama educativo nacional. Asturias parte de una posición sólida, pero los datos conocidos deben servir como estímulo para seguir invirtiendo, reforzando y mejorando nuestro sistema educativo", han concluido.