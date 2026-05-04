UGT exige un cambio normativo y mayor financiación estatal para el 'Plan Agiliza' en Asturias

Archivo - Edificio de UGT en Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Asturias valoran las medidas de choque propuestas para reducir las listas de espera en dependencia, pero advierten de que la eficacia del plan dependerá de un cambio profundo en el marco normativo y de una financiación justa por parte del Estado.

Así lo han expresado tras el análisis del documento 'Plan Agiliza', que se presenta como un conjunto de medidas urgentes destinadas a agilizar la tramitación de las prestaciones de dependencia. El objetivo central es cumplir con el plazo legal máximo de 180 días para la resolución de expedientes al finalizar el presente año.

Desde UGT consideran que las medidas contempladas para lograrlo no son suficientes si no se abordan problemas de fondo que "bloquean la gestión administrativa de la Consejería".

Así, explican que actualmente, la aportación del Estado para la dependencia es de tan solo el 28%. UGT y UJP consideran imprescindible que esta financiación alcance el 50% para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Ven "urgente" modificar el actual marco normativo de la Consejería porque el sistema vigente limita la capacidad de gestión y de acción necesaria para dar una respuesta rápida a los ciudadanos, a la vez que exigen una mayor dotación presupuestaria destinada específicamente a la planificación de recursos, asegurando que el incremento de personal y plazas sea estructural y no una medida temporal.

Por último, reclaman que se agilicen los expedientes de las personas enfermas con ELA, de los dependientes de cero a tres años y los dependientes mayores de noventa años, así como fortalecer los servicios de dependencia en zonas rurales.