Reúnión entre integrantes de Frente Ampliu por Asturies y el sindicato UGT, esta mañana en Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y el cabeza de lista del Frente Ampliu, Juan Ponte, han reclamado este miércoles que la próxima legislatura esté centrada en las políticas de vivienda, el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de los derechos laborales.

En declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión en la que han repasado el balance de los últimos cuatro años de gobiernos de coalición de izquierdas, Fernández Lanero ha calificado este periodo como un "éxito", aunque ha lamentado que el "bloqueo" en el Congreso haya impedido aprobar normativas como la ley de salud laboral o la reducción de jornada.

De cara a la legislatura que comenzará tras las elecciones generales, el dirigente sindical ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto de Estado y una estrategia plurianual que iguale la oferta a la demanda mediante la construcción de vivienda pública. Para ello, ha abogado por modificar las leyes actuales con el fin de agilizar los plazos de liberación de suelo, licitación y ejecución, además de expropiar viviendas vacías a grandes tenedores para incorporarlas al parque público y continuar declarando zonas tensionadas donde sea necesario.

Sobre las zonas tensionadas, Fernández Lanero ha defendido que se identifiquen y declaren únicamente en los lugares donde realmente se necesiten para evitar la especulación y el abuso en los precios, rechazando la aplicación generalizada si no existe esa necesidad. "No comparto esa teoría de que todo; no, donde se necesita. Y si se necesita en todos los lados, pues entonces habrá que ponerlo en todos los lados, pero si no se necesita, no", ha precisado.

Respecto a la negociación presupuestaria en el Principado de Asturias, Fernández Lanero ha pedido al Gobierno socialista y a Covadonga Tomé que negocien con discreción y sin condicionar las cuentas públicas a una única medida sobre zonas tensionadas, al considerar que los partidos de izquierda comparten un objetivo común. Asimismo, ha reclamado más recursos económicos y humanos para la sanidad, la educación y la dependencia, rechazando el "populismo fiscal", y ha exigido una nueva ley de salud laboral que evite las muertes en el trabajo.

Por su parte, el cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies, Juan Ponte, ha destacado la sintonía con el "sindicalismo de clase" y ha avanzado las principales propuestas laborales del proyecto al que representa para las familias trabajadoras. Entre ellas, ha citado una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales y el adelanto de la edad de jubilación a los 65 años o a los 60 en "profesiones duras" como la limpieza, las camareras de piso, la construcción y el sector pesquero.