UGT llama a crear un frente común para reclamar a ArcelorMittal que ejecute las inversiones en Asturias

José Ramón García (PSOE) respalda posibles movilizaciones y no descarta la vía de la renacionalización



GIJÓN, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en ArcelorMittal, José Manuel García, ha hecho un llamamiento público este jueves para crear un frente común en defensa de la producción de acero en la región como sector estratégico y de la viabilidad de futuro de las plantas asturianas de ArcelorMittal, que garantice el empleo.

Así lo ha hecho en rueda de prensa, acompañado del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Ramón García, tras la reunión mantenida en la Casa del Pueblo.

García, en este sentido, ha expresado la preocupación del sindicato con la falta de compromiso de la multinacional con las inversiones anunciadas en Asturias, que es lo que garantiza el futuro de las acerías en la región, según él.

Ha recalcado, a este respecto, que solo está garantizada la inversión de la acería eléctrica de Gijón, pero no la planta de DRI, a lo que ha recalcado que la multinacional no responde a la petición de confirmación de la misma. Por contra, ha recalcado que en los presupuestos de este año hay la previsión de parar un alto horno en Gijón el próximo mes de abril.

Por todo ello, ha sostenido que la política de esta multinacional no se corresponde con el esfuerzo hecho por el Gobierno español, en cuanto a la subvención concedida, ni por los trabajadores y los sindicatos.

Es por ello, que ha asegurado que desde UGT van a intentar garantizar el futuro de la industria y el empleo de los trabajadores. Ha señalado, en este caso, que "el que se quiera subir al carro", será bienvenido.

Ha avanzado, eso sí, que el sindicato tomará las medidas oportunas, incluida la movilización en la calle, sin descartar si quiera emprender una 'marcha de hierro'.

"DESCALABRO" ECONÓMICO

García ha advertido de que si no se hace la planta de DRI están abocados al cierre. Ha explicado, en este sentido, que si cierra un horno alto en 2026, como está previsto, si no hay inversión en Asturias, las plantas de las región serán "acabadoras" y no tendrán materia prima para trabajar. A esto ha sumado que si cierra el otro horno alto en 2032 o 2034, puede ser un "descalabro" para la región, con miles de pérdidas de empleo.

Ha apuntado, asimismo, que a día de hoy en Gijón no ha llamado al sindicado "nadie", salvo el PSOE, pero están dispuestos a hablar con todo el que quiera hacer ese frente común.

García no ha precisado fechas para el inicio de posibles movilizaciones, a lo que ha precisado que como organización sindical tienen que estudiarlo con la Federación estatal. En cualquier caso, ha adelantado que lo verán en próximos días.

Ha descartado, por otra parte, que la falta de confirmación de las inversiones por la familia Mittal tenga que ver con las negociaciones laborales, como la mesa de empleo y el convenio colectivo, que están llevándose a cabo, las cuales, según él, se podrían acordar en los próximos días.

Por parte del PSOE, el secretario general gijonés ha defendido el "alma industrial" de Gijón, a la que ha dejado claro que su partido no quiere renunciar a ello.

"No queremos ser una ciudad de bares", ha recalcado, al tiempo que ha adelantado que el PSOE va a apoyar cualquier movilización y pedirán a toda la sociedad gijonesa que sea consciente de la importancia de la continuidad de Arcelor.

Sobre esto último, ha remarcado que ArcelorMittal no tiene importancia solo en Gijón, sino que es una industria estratégica en el país. Ha afeado, por tanto, a la familia Mittal, que no está cumpliendo con los compromisos acordados con los Gobiernos nacional y regional.

Unido a ello, ha reprochado que el Gobierno del PP de José María Aznar "hizo caja" con la venta de empresas que eran públicas y ahora no hay "nada" que permita al Gobierno exigir a la empresa esas inversiones.

También ha avanzado que van a pedir al Grupo Municipal Socialista que presente una moción en el Pleno para dar un respaldo institucional a la reclamación de las inversiones en ArcelorMittal. Ha dicho esperar, en este sentido, que no haya "nadie" en el Ayuntamiento "que se ponga de perfil".

Ha insistido, además, en que están dispuestos a salir a la calle con los trabajadores si se movilizan. Por ello, ha sostenido que si ellos hacen una 'marcha de hierro', "yo tengo botas y camino bien", ha resaltado antes de reiterar que no se puede quedar del país sin producir acero.

RENACIONALIZACIÓN

A mayores, ha abogado, si hace falta, por la renacionalización de ArcelorMittal. "A mí no me da miedo nada eso", ha asegurado, a lo que ha mantenido tener claro que España tiene que producir acero y si los Mittal no quieren hacerlo, tendrá que ser alguien. Sobre esto último, ha indicado que si el Estado encuentra alguien que lo compre y lo produzca, bien, y si no encuentra, ha apostado por renacionalización. A su juicio, el Estado, en las cuestiones que son estratégicas, tiene que tener presencia.

Preguntado por las quejas de ArcelorMittal al coste energético, ha opinado que el Estado debe cumplir compromisos y acercar horizontes, pero en este caso es una empresa que tiene un acuerdo que pasa por 450 millones de euros pactados para el desarrollo de unas inversiones.

Ha reconocido, eso sí, que el Estado lo podía hacer "más rápido y mejor" y que a él no le gusta el Estatuto Electrointensivo, pero se ha mostrado seguro que desde Asturias siempre se ha trasladado lo que suponen los costes energéticos para las grandes industrias.

"El Estado está atado de pies y manos cuando dio todo lo que podía, ahora está en la mesa de los Mittal por qué apuesta y dónde apuesta", ha opinado. El dirigente socialista ha considerado, además, que no puede ser que la sociedad asturiana se quede "de brazos cuadrados" cuando hay que garantizar de la mejor manera posible el producir acero.