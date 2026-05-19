UGT no ve en la reunificación de las áreas sanitarias una mejora ni para la ciudadanía ni para los profesionales

Archivo - Sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios Públicos de UGT ha emitido este martes una nota de prensa en la que afirma que la reunificación de las áreas sanitarias, impulsada e impuesta por la Consejería de Salud, no supone una mejora ni para la ciudadanía ni para los profesionales del sistema sanitario.

UGT ha dicho que ha votado en contra del acuerdo para la modificación del pacto de contrataciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Según han informado el texto ha salido adelante con votos a favor de CCOO, CSI, CSIF y USAE y con la abstención de Usipa-Sicepa en la Mesa General de Función Pública.

"Existen serias dudas sobre las consecuencias que esta reorganización pueda generar tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales del personal", han considerado desde la organización.

UGT teme que la reunificación de áreas propicie un aumento de las derivaciones de pacientes bajo el argumento de la reducción de las listas de espera, obligando en muchos casos a realizar desplazamientos de larga distancia. "Esta situación podría afectar negativamente tanto a las personas usuarias como a sus familiares, sin tener suficientemente en cuenta sus circunstancias personales y sociales", han indicado.

En relación con la modificación del Pacto de Contrataciones -normativa que regula la contratación del personal del Sespa-, aunque inicialmente pueda presentarse como un sistema más flexible para las personas demandantes de empleo, al permitir una elección más personalizada dentro de cada área, desde UGT se advierte que este modelo "podría derivar en una significativa pérdida de transparencia, mayor incertidumbre en los procesos de llamamiento y una disminución de las garantías y criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, que hasta ahora regían el sistema".

El sindicato se opone a la reducción de áreas a tres, frente a las ocho anteriores. También a la adaptación del Pacto de Contrataciones a esa nueva estructura organizativa.

El sindicato considera que estas medidas pueden generar "inseguridad e indefensión" tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras y trabajadores del Sespa.

El sector de Salud de UGT Servicios Públicos Asturias afirma que mantendrá una actitud vigilante respecto al desarrollo e implantación de estas modificaciones.