UGT, optimista sobre que las medidas de protección del acero impulse los proyectos de descarbonización de ArcelorMittal

El secretario general de UGT en Gijón, Iván Muñiz del Corro (dcha), junto al secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en rueda de prensa en la sede gijonesa del sindicato. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Gijón, Iván Muñiz del Corro, se ha mostrado este lunes con respecto a que las medidas de protección del acero europeo por parte de la Unión Europea favorezcan el avance de los proyectos de descarbonización de ArcelorMittal en Asturias.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede gijonesa de UGT, acompañado del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.

Muñiz del Corro ha asegurado, con respecto a ArcelorMittal, que está bastante avanzado el arreglo del horno alto B, que había tenido un incidente "bastante importante".

Incluso, ha asegurado que los plazos que se manejaban pueden que se adelanten, para empezar a trabajar en el segundo semestre del año. A esto ha sumado, en ese mismo periodo, la entrada en prácticas del horno eléctrico que, según él, avanza "bastante bien". Con todo, se ha mostrado esperanzado de que se pueda volver a trabajar otra vez con dos altos hornos.

En cuanto a la negociación del Acuerdo Marco, que la multinacional pide que sea por un año, ha indicado que se debe a la "incertidumbre" sobre la capacidad mundial del acero, que hace dudar a las empresas sobre los procesos de descarbonización. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que las medidas de protección del acero ayuden a avanzar en estos proyectos.

Relacionado con estas medidas, ha remarcado que van a contribuir a que gran parte de la producción de acero va a tener que hacerse en Europa. Si bien ha apuntado que no sabe si van a ser suficientes, ha recalcado que, inicialmente, a la patronal le había "sonado bien".

Ha señalado, no obstante, que hasta que se vaya actuando no se verá, pero ha recalcado que ArcelorMittal tampoco estará tan mal si está impulsando inversiones en Francia. Sobre el proyecto de DRI en Asturias, ha apuntado que si se está construyendo una acería eléctrica en Gijón y posiblemente una en Avilés, parece que hay para poder montar un DRI, en su opinión.

En cuanto al plan de deslocalización de servicios a la India, ha apuntado que en este día está prevista una reunión interna sobre esta cuestión

Sobre ArcelorMittal, Lanero, por su lado, ha considerado que el Ayuntamiento de Gijón tiene que hablar mucho más con el tejido industrial del concejo. Ha lamentado, en este sentido, que vea "poco" posicionarse al Ayuntamiento de Gijón sobre los problemas que tiene ArcelorMittal.

"Veo que preguntan poco a Arcelor", ha insistido Lanero, quien ha opinado que tendría, por parte del Gobierno gijonés, que haber una preocupación constante porque la incidencia de ArcelorMittal en el municipio gijonés sobre el Producto Interior Bruto de Gijón es "enorme".

"Si Arcelor estornuda, pues cogemos gripe prácticamente en todo Gijón", ha advertido. "Tiene que haber esa preocupación por cómo van las obras, por cómo van las ampliaciones, por cómo van las inversiones, para cuando hay un problema ver en qué se puede ayudar, en qué se puede colaborar", ha conminado al Ayuntamiento.

Por otra parte, en materia de salud laboral, Lanero ha remarcado que se precisa una nueva ley del siglo XXI, ya que la actual es del año 1995.

"Hay una nueva ley que corre el riesgo de no ver la luz", ha alertado, a lo que ha opinado que se debe, entre otras cosas, a las empresas que no la han querido firmar. Ha incidido en que las empresas son los responsables de que hayan aumentado todas las estadísticas de accidentes leves graves y mortales y son, además, los que no quieren poner una nueva ley en marcha, según Lanero.

Ha pedido, por ello, responsabilidad y, a los grupos políticos que luego tienen la posibilidad en el Parlamento de que esas leyes vean la luz, que faciliten la tramitación de esta nueva normativa. "Aquí nos estamos jugando todos la vida", ha remarcado Lanero, quien ha remarcado que "tres personas mueren por cada día laborable en España, simplemente por el hecho de ir a trabajar", ha lamentado.

Ha destacado, además, que en Asturias, los últimos accidentes mortales laborales con "propios del siglo pasado", desde caída de andamios, tejados que caen o electrocuciones, entre otros.

"Necesitamos una ley que dé respuesta", ha reclamado. "Mientras sea más rentable pagar una multa que poner en marcha una medida para evitar la siniestralidad laboral, no vamos a avanzar", ha advertido el dirigente sindical.

Lanero ha adelantado, asimismo, que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, la manifestación convocada por sindicatos se celebrará en Gijón, donde partirá de la plaza de toros y transcurrirá por la avenida de la Costa hasta el paseo de Begoña.