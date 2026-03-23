UGT pide al Principado ayudas directas para paliar la crisis y que las mismas "lleguen cuanto antes"

Reunión entre Principado y agentes sociales para evaluar las consecuencias de la guerra de Irán en la economía regional. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero ha insistido este lunes tras la reunión entre el Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y CC.OO. para evaluar las consecuencias de la guerra en Irán en el tejido económico y social de la comunidad, que su sindicato considera fundamental habilitar ayudas directas concretas como un fondo de compensación para los autónomos; para aquellas empresas que sean objeto de contratación pública y también otro fondo de ayudas para los ciudadanos, para los trabajadores en general.

"Es muy importante que las ayudas lleguen cuanto antes. Hay que apurar", dijo el secretario de UGT que también ha reclamado mejoras en el transporte público. "Podemos intentar bajar esa tarifa plana, el Conecta 30, a bajar el Conecta 20, es decir, pagar 20 euros de tarifa plana. Pero lo más importante es aumentar las frecuencias", dijo.

Ha indicado Lanero que tras acordar la creación de una comisión de seguimiento, UGT ha solicitado que la misma vaya en tres direcciones. La primera dirección controlar que las ayudas llegan a quien realmente las necesita y que las empresas que accedan a ellas no despidan.

Para eso UGT ha reclamado que de manera inmediata se habilite la comisión creada durante la pandemia de la COVID, que se reúne todas las semanas para ver cómo evolucionan los sectores, las empresas, cuáles pueden entrar en el concurso, en preconcurso y en definitiva ver cómo avanza el tejido productivo asturiano.

"Además hemos decidido que esa comisión de seguimiento, por lo menos así lo hemos pedido nosotros, evite el uso abusivo de las empresas si hay un control de los beneficios", dijo Fernández Lanero.

UGT también se ha mostrado de acuerdo en proponer a la Unión Europea que quiten las reglas fiscales que tienen los ayuntamientos, para que tengan más flexibilidad, más margen y puedan utilizar si tienen excedentes económicos y que puedan repercutir en la ciudadanía.

"Ha sido una propuesta del gobierno que nosotros hemos visto como los ojos de que se solicite ya la Unión Europea. Pero sabéis que esas peticiones llevan tiempo y por tanto cuanto primero nos anticipamos, muchísimo mejor", dijo.