UGT reprocha al Real Oviedo su "práctica antisindical" y reclama la readmisión de un trabajador

Archivo - Estadio Carlos Tartiere. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha mostrado este martes su rechazo ante las "prácticas antisindicales" de la dirección del Real Oviedo SAD, que a su juicio "tienen su culmen con el despido en el día de ayer del trabajador Leopoldo José García García", por presentarse en la candidatura de UGT en el proceso de elecciones sindicales que se inicia hoy.

Según ha afirmado el sindicato, el club "camufla" ese despido bajo una "pretendida amortización de su puesto de trabajo, motivada por el descenso del club a segunda división". Sin embargo, ese argumento "se cae por su propio peso" porque este trabajador ya estaba contratado cuando el club estaba en segunda división y es el único oficial que el club tiene para las instalaciones del Tartiere y del Requexón. A ello se suma que "hace unos pocos días el propio club le dijo que tenía que hacerse cargo de la auditoría del césped del Carlos Tartiere y de la ciudad deportiva".

UGT ha denunciado además las "presiones" a las que el club lleva sometiendo a los miembros del comité de empresa por UGT "desde hace tiempo" y que culminó con la renuncia de varios de esos miembros al "no soportar la presión ejercida por el club, con amenazas de apartarlos de sus funciones, advertencias de lo que podría pasar a familiares de los mismos vinculados al club si no accedían a sus pretensiones y artimañas que parecen más propios de otra época o de otros lugares".

"Desde ya decimos al club que no va a atemorizar a los miembros del comité de empresa de UGT que lo único que han hecho es defender los derechos de todos los trabajadores del club con una honestidad ejemplar y mucho menos va a atemorizar a este sindicato que dará, como no puede ser de otra manera, toda la protección y amparo a sus delegados", han zanjado.

Así, el sindicato ha asegurado que utilizará "todos los recursos legales" a su alcance para lograr la readmisión del trabajador despedido. "No pasaremos por una coacción, amenaza o practica antisindical más", han aseverado, para después enfatizar que el Grupo Pachuca, tiene que entender que "está en un país con una legislación que debe respetar".