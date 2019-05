UGT urge a Europa y España medidas que acoten la competencia desleal ante la parada 'sine díe del horno alto de Arcelor

Publicado 30/05/2019 10:38:02 CET

GIJÓN, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Arcelor-Mittal, José Manuel García, ha instado este jueves al Parlamento Europeo y al Gobierno de España a que pongan medidas, como el arancel medioambiental, que acaben con la competencia desleal en la comercialización del acero, al anunciarles la multinacional siderúrgica que la parada 'sine díe' del alto horno 'B' de la planta gijonesa.

"La situación está complicada", ha reconocido. Así lo ha señalado García, en declaraciones a Europa Press, después de que Arcelor les haya comunicado también la bajada de producción en Dunkerque (Francia) y en Bremen (Alemania).

La parada del horno alta estaba prevista para octubre, para su reparación, con un plazo inicial dado de entre 35 a 40 días, y ahora se va a alargar. García ha avanzado que este viernes hay reunión con la Dirección de la empresa para informar de los resultados del primer trimestre en el Grupo siderúrgico, y aprovecharán para preguntar por la repercusión que pueda llegar a tener esta parada.

"Va a repercutir aguas arriba o aguas abajo", ha adelantado, a este respecto García, quien ha augurado que repercutirá en el centro de trabajo del parque de carbones de Aboño y probablemente un sínter vaya a parar. También ha apuntado que la parada del acero en los talleres puede repercutir en la producción, a lo que ha llamado la atención sobre que un horno alto solo no puede hacer lógicamente lo de dos.

A esto ha sumado que hace 15 días les comunicaron que el tren de bandas en caliente va a parar nueve días en junio, pero este viernes también, por motivos de producción, según el representante sindical.

Por todo ello, García ha remarcado que Europa tiene grandes problemas como son los temas medioambientales, en lo que respecta al Co2, y en España también la tarifa eléctrica. De hecho, ha vaticinado que Arcelor no va a salir beneficiada en la ultima subasta eléctrica. Al tiempo, ha incidido en que en España hay una gran diferencia de la tarifa eléctrica respecto a Francia o Alemania, y esto encarece la producción.

COMPETENCIA DESLEAL

Además, ha insistido en la necesidad de un arancel para que todo el mundo esté en las mismas condiciones. Ha aludido, en este caso, a la competencia desleal que se hace desde otros países, entre los que ha citado EEUU, China o Turquía. De este último, ha apuntado que antes más del 47 por ciento de las exportaciones de acero iban a EEUU, pero desde que instauraron un arancel, ahora lo manda, en gran medida, al Sur de Europa.

"Hay una competencia grandísima", ha asegurado antes de reiterar que es preciso que intervenga el Parlamento Europeo. A su juicio, no puede ser que haya países que no respeten las cuotas de Co2 y Europa sí, porque hace que los precios de bobina y acabado de los primeros sean más baratos.

Unido a ello, García ha remarcado que pese a que Arcelor, tras la compra del grupo siderúrgico Ilva (Italia), había anunciado una gran inversión y aumento de la producción, ahora va a mantener esta última, mientras que en Cracovia (Polonia) también va a parar un horno alto y una acería. En el caso de Asturias, está anunciado un descenso de usa 700.000 toneladas de arrabio. "Va a haber talleres que no van a poder trabajar al 100 por ciento", ha advertido.

Ha apuntado, por otro lado, que la plantilla está formada por un 11 por ciento de eventuales y el resto indefinidos. García ha señalado que habrá que intentar dar cobertura a los eventuales, aunque ha dicho ser consciente de que con la parada del horno alto, quizás mucha gente vaya a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

No se sabe, según él, a cuántos en concreto puede afectar la parada del horno alto, aunque ha augurado que será entre 50 a 100 personas. No obstante, si esto hace que paren más instalaciones, no sabría estimar a cuánto personal le va a afectar.