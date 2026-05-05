UGT valora la bajada del paro en abril pero advierte de la alta temporalidad y la brecha de género

Archivo - El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha valorado los datos de empleo correspondientes al mes de abril en el Principado, que reflejan un aumento de la afiliación a la Seguridad Social y una reducción del paro, aunque ha advertido de que persisten problemas estructurales como la elevada temporalidad, la brecha de género y las dificultades de inserción laboral de los jóvenes.

Según los datos oficiales, Asturias sumó en abril 2.650 afiliados más respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 0,67% y eleva el total de ocupados a 396.631, el mejor registro para este mes en más de una década. En términos interanuales, la afiliación crece un 1,97%, lo que, a juicio del sindicato, confirma una evolución sostenida del mercado laboral.

En cuanto al paro registrado, descendió en 955 personas, un 1,86%, encadenando tres meses consecutivos de bajadas y situándose en 50.480 desempleados. En comparación con abril del año pasado, el paro se redujo en 2.482 personas, lo que representa una caída del 4,69%.

La disminución del desempleo se produjo en todos los sectores -servicios, industria, construcción y agricultura-, así como entre las personas sin empleo anterior. No obstante, UGT Asturias ha subrayado que las mujeres siguen representando el 58,7% del total de personas desempleadas, lo que evidencia una "brecha de género muy marcada".

En materia de contratación, durante el mes de abril se firmaron 19.897 contratos, 196 más que en marzo y 1.028 más que hace un año. Del total, 6.499 fueron indefinidos frente a 13.398 temporales, lo que, según el sindicato, pone de manifiesto que la temporalidad "sigue siendo predominante" pese a los avances de los últimos años.

Desde la Secretaría de Empleo de UGT Asturias han señalado que estos datos suponen "un paso en la dirección correcta", si bien han insistido en que "no basta con crear empleo", sino que es necesario mejorar su calidad. En este sentido, han alertado también del aumento interanual del paro entre los menores de 25 años, lo que refleja dificultades de empleabilidad en este colectivo.

El sindicato ha reclamado reforzar las políticas activas de empleo con mayor orientación individualizada, programas de recualificación vinculados a la industria, la transición energética y la digitalización, así como iniciativas específicas dirigidas a mujeres, jóvenes y parados de larga duración. Asimismo, ha considerado necesario dotar de más recursos y personal a los servicios públicos de empleo.

UGT Asturias ha concluido que, aunque los datos de abril muestran una evolución positiva, aún queda camino por recorrer para garantizar un empleo "estable, cualificado y con derechos", apostando por un modelo productivo basado en la industria, la innovación y la transición energética que permita generar oportunidades sostenibles y fijar población en la región.