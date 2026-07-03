Unai Sordo (CCOO) avisa de una batalla "convenio a convenio" para garantizar subidas salariales en España

Unai Sordo clausura la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo en Oviedo. - CCOO

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avisado este viernes de que el sindicato impulsará una batalla "convenio a convenio" para garantizar subidas salariales en España y para asegurar que los picos de inflación que pueda haber en el futuro por la situación geoestratégica general o por otras circunstancias "no afecten al bolsillo de las familias trabajadoras en España".

Tras participar en la clausura de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo en Oviedo, Sordo ha calificado de "inviable" en el medio y corto plazo la posibilidad de dar salida al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ante la actitud que ha mostrado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Según ha explicado, los sindicatos han planteado propuestas de incrementos salariales de entre el cuatro y el siete por ciento para trasladarlas a todas las mesas de negociación, mientras que la patronal ha rechazado negociar dichos márgenes y ha situado como única problemática el absentismo laboral.

El líder sindical ha detallado que, si bien los salarios medios en España han subido por encima del 4,5 por ciento, existen actualmente entre nueve y diez millones de salarios que están "estancados", lo que provoca que muchas familias no logren llegar a fin de mes al afrontar costes como el alquiler o la hipoteca.

CALIFICA DE "CARICATURA" EL PLANTEAMIENTO EMPRESARIAL SOBRE ABSENTISMO

Sordo se ha referido a la postura de la patronal sobre el absentismo laboral y ha asegurado que se trata de "demagogia" y una "caricatura". Aunque ha manifestado que el sindicato no rechaza realizar un "análisis riguroso" de las causas y costes de las bajas, ha descartado entrar en el argumento de que los trabajadores o los facultativos médicos actúan de forma generalizada con criterios laxos.

En este sentido, ha argumentado que el incremento de las bajas se puede deber a deficiencias como el retraso en las citas diagnósticas de la sanidad pública, por lo que ha propuesto reforzar la atención primaria, así como implantar coeficientes de reducción de la edad de jubilación en las profesiones mas "penosas" en lugar de señalar a los profesionales de mayor edad.

Por otro lado, y respecto al proceso de regularización de inmigrantes, el secretario general de CCOO ha considerado una "muy buena noticia" que se haya registrado más de un millón de solicitudes, si bien ha valorado que la existencia de esta bolsa de personas en situación irregular evidencia que los mecanismos de acogimiento ordinario de las administraciones públicas no han funcionado de forma efectiva.

Sordo ha remarcado que la falta de documentación dejaba a este colectivo expuesto a la "explotación laboral" y ha defendido que su regularización les dota de mayor dignidad.