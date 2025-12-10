Unicaja y FADE renuevan su colaboración para impulsar el tejido empresarial asturiano. - FADE

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, han renovado su colaboración para facilitar el acceso de las más de 50.000 empresas que representa esta federación a condiciones financieras especiales en la entidad.

Con este acuerdo Unicaja ofrece un amplio catálogo de productos y servicios diseñados para atender las necesidades de la organización empresarial y de sus asociados.

Durante la firma del convenio, realizada en la sede de FADE en Oviedo, el director de Banca de Empresas Norte de Unicaja, José Marcos Fernández, y la presidenta de FADE, María Calvo, han subrayado la importancia de este convenio para seguir afianzando la estrecha relación existente entre ambas instituciones y el objetivo compartido de promover el desarrollo empresarial, económico y social de Asturias.

"Para Unicaja es prioritario trabajar cerca de FADE y de sus empresas para atender de primera mano sus necesidades, responder a sus retos y aprovechar las oportunidades ofreciéndoles un servicio altamente especializado y personalizado", destacó José Marcos Fernández.

Por su parte, María Calvo ha valorado muy positivamente la renovación de este acuerdo, señalando que "la colaboración con Unicaja es fundamental para dotar a las empresas asturianas de la liquidez y el músculo financiero necesarios para seguir creciendo".

Asimismo, la presidenta de FADE incidió en que este convenio "no solo facilita el acceso al crédito, sino que refuerza la competitividad de nuestro tejido productivo, apoyando a los empresarios en momentos clave de transformación e inversión".

El convenio también incluye próximas colaboraciones para llevar a cabo próximamente eventos de interés para el sector empresarial asturiano.