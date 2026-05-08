Unicaja refuerza su compromiso con el Descenso Internacional del Sella con un acuerdo para las próximas cinco ediciones

Juan Manuel Feliz y Fernando Ríos - UNICAJA

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado su apoyo al Descenso Internacional del Sella como patrocinador mediante la firma de un convenio de colaboración que se extenderá durante las próximas cinco ediciones de la emblemática prueba.

El acuerdo contempla, además, la colaboración de la entidad financiera con el Comité Organizador de la prueba en la organización y el desarrollo de las actividades conmemorativas del centenario de la prueba, que se celebrará en 2030.

El convenio ha sido firmado en la sede de Unicaja en Oviedo por el director de Comunicación e Imagen de la entidad, Fernando Ríos, y el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis), Juan Manuel Feliz, quienes han subrayado la importancia de este patrocinio para afianzar el respaldo a un evento emblemático y declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

"Para Unicaja se trata de un patrocinio especialmente relevante, por el valor histórico y simbólico de una prueba que es ya seña de identidad del deporte y la cultura asturianos. Nuestra entidad quiere estar al lado de aquellas iniciativas que generan valor para la sociedad, especialmente en territorios que, como Asturias, son parte del ADN de Unicaja", ha destacado Fernando Ríos.

"La renovación de este acuerdo supone una gran noticia para el Descenso Internacional del Sella. Contar con el respaldo de una entidad como Unicaja nos aporta estabilidad y confianza para seguir impulsando una prueba única y afrontar con ambición la preparación de una fecha tan señalada como el centenario de 2030", ha señalado Juan Manuel Feliz.

El acuerdo incluye, además del apoyo económico por parte de Unicaja, la colaboración con diferentes materiales para el desarrollo de la prueba, que se celebrará el próximo 8 de agosto con salida desde Arriondas y meta en Ribadesella.

El Descenso Internacional del Sella supera, cada año, el millar de palistas y los 300.000 visitantes, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos deportivos y festivos del verano en Asturias. Popularmente conocida como 'la Fiesta de las Piraguas', la cita combina deporte, tradición y celebración, con un amplio programa de actividades paralelas y una notable proyección nacional e internacional.

En el año 2030, el Descenso Internacional del Sella cumplirá cien años de historia. Unicaja, vinculado a esta emblemática prueba desde hace décadas, ha expresado su voluntad de formar parte activa de una efeméride tan relevante, comprometiéndose a apoyar de manera especial, junto al Codis, los actos previstos con motivo del centenario.

Para conocer el origen del Descenso Internacional del Sella, hay que remontarse al año 1929, cuando Dionisio de la Huerta, decidió hacer una excursión en piragua por el río Piloña, desde Coya hasta Infiesto junto a un grupo de amigos.

Con la experiencia de aquella aventura, Dionisio trató de convencer a sus amigos Alfonso Argüelles y Manés Fernández para que le acompañaran a descender el Sella desde Arriondas, río abajo. Aquella aventura había supuesto la semilla del actual Descenso del Sella.

La prueba fue creciendo, teniendo lugar en el año 1932 la primera edición de carácter competitivo. El Descenso del Sella pasó a tener carácter internacional en el año 1951, cuando por primera vez en su historia cuenta con competidores extranjeros entre los deportistas inscritos. El año 1960, marca un hito en la historia del Descenso, ya que en ese año se creó la Federación Española de Piragüismo, lo que garantizaría el futuro de 'la Fiesta de las Piraguas'. En la actualidad, está considerada una de las pruebas más importantes del mundo en el panorama internacional de descenso de ríos, y desde 1980 declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.