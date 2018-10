Unidos Podemos afirma que el acuerdo sobre el carbón "no es suficiente"

Publicado 27/10/2018 13:45:54 CET

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado asturiano de Unidos Podemos, Segundo González, ha afirmado que el acuerdo para una transición justa de la minería "no es suficiente y no se corresponde con lo que la ministra dijo de no dejar nadie atrás".

A través de unas declaraciones distribuidas por Podemos Asturies, González se ha posicionado sobre el acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y empresarios del carbón para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

Así, ha señalado que en él no se recogen ayudas para los trabajadores de empresas subcontratadas. "Parte del sector queda fuera", ha indicado, para señalar que el acuerdo no es suficiente para conseguir una transición justa para las comarca y para Asturias y que "no se corresponden con lo que la ministra dijo sobre no dejar a nadie atrás".

"Consideramos que el Gobierno debe incluir a los empleados de los subcontratas dentro del plan de ayudas sociales y que la cantidad presupuestada para reactivación es insuficiente", ha señalado, para indicar que otros aspectos del plan no están desarrollados suficientemente y que no se sabe cómo se va a gestionar para evitar "errores del pasado".

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno central debe 250 millones de euros del anterior plan de la minería y 213 millones de fondos mineros, por lo que ha registrado una batería de preguntas al Gobierno central "para exigir un trato justo que abra un futuro, no una mera liquidación del sector".