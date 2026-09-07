La Unión de Comerciantes y Caja Rural firman un convenio para impulsar la competitividad de más de 800 negocios

La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, y la directora de zona de Caja Rural de Asturias, Noemí Alonso. - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias han suscrito un convenio de colaboración dirigido a reforzar la competitividad, la financiación y el desarrollo del comercio de proximidad en la comunidad autónoma, un acuerdo que beneficiará a más de 800 empresas asociadas.

El convenio ha sido firmado por la presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, y la directora de zona de Caja Rural de Asturias, Noemí Alonso.

El acuerdo contempla ventajas en distintos productos financieros para los negocios integrados en la organización, con el objetivo de facilitarles instrumentos de financiación para el desarrollo de su actividad y contribuir a la mejora continua y competitiva de las empresas.

Entre las condiciones incluidas figura el acceso a la Cuenta Profesional, sin comisiones de administración ni mantenimiento, así como opciones de financiación específica para la adquisición de vehículos, la reforma o compra de locales comerciales y la contratación de cuentas de crédito.

Asimismo, el convenio incorpora productos de ahorro e inversión orientados a reforzar la estabilidad de tesorería de los negocios y a la planificación financiera a largo plazo, según ha explicado Caja Rural de Asturias.

La colaboración se ampliará próximamente con campañas de fidelización dirigidas a la clientela, entre ellas la emisión de tarjetas regalo del comercio asturiano. También se prevén acciones de comunicación para difundir la oferta del sector y actividades formativas destinadas a los establecimientos asociados.

La presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, ha destacado que el acuerdo permitirá incorporar "herramientas que aportan valor real" a los asociados, tanto en la gestión de sus negocios como en ámbitos como la formación, la comunicación y la promoción del consumo de proximidad.

Menéndez ha puesto el foco en la Tarjeta Regalo como una herramienta que permite que el gasto de los consumidores revierta "directamente en el comercio de proximidad" y ha confiado en que el convenio se traduzca en "oportunidades concretas" para los más de 800 negocios que forman parte de la organización.

Por su parte, la directora de zona de Caja Rural de Asturias, Noemí Alonso, ha señalado que el acuerdo, que ha calificado como pionero en la comunidad, reafirma el compromiso de la entidad con el comercio asturiano, "un sector clave para la actividad económica y la vida de nuestras ciudades y municipios".

"Queremos seguir siendo un aliado cercano de los comerciantes, apoyando su crecimiento, modernización y competitividad", ha afirmado Alonso.