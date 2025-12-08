La Unión de Comerciantes destaca el papel del comercio local durante la Navidad en su nueva campaña

Campaña de sensibilización del comercio local en Oviedo - UNIÓN DE COMERCIANTES

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha presentado una nueva campaña de sensibilización que busca poner en valor el papel esencial del comercio local en la vida de nuestras ciudades e incentivar a que las ventas se hagan en el comercio de proximidad.

La iniciativa tendrá presencia digital en toda Asturias y una implantación física en mobiliario urbano, con creatividades instaladas en diferentes puntos de Gijón y de Oviedo. Se caracteriza por un enfoque visual limpio y directo, en el que la fuerza está en los mensajes.

La Unión de Comerciantes ha explicado que apuesta por frases contundentes, aspiracionales y muy fáciles de recordar, que conectan con la ciudadanía y reivindican el valor diferencial del comercio local. La campaña estará activa durante las próximas semanas, coincidiendo con el periodo navideño y los meses de mayor actividad comercial del año.