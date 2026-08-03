La Unión de Consumidores apoya la declaración de doce zonas tensionadas en Asturias

Archivo - El presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Asturias, Dacio Alonso - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias ha manifestado su apoyo a la declaración de las primeras doce zonas de mercado residencial tensionadas efectuada por el Gobierno del Principado. Para la organización además de suponer un cumplimiento estricto de la legalidad vigente, es "un escudo económico imprescindible para proteger la renta disponible de los consumidores asturianos frente a la escalada inflacionista del mercado inmobiliario".

La UCE ha recalcado que la vivienda constituye un derecho constitucional y un bien de primera necesidad, frente a posturas especulativas. En este sentido, ha destacado que la iniciativa pone fin a las subidas unilaterales al expirar los contratos al vincular los nuevos arrendamientos al contrato anterior. Asimismo, ha resaltado que la norma somete a los grandes tenedores al Sistema Estatal de Referencia para neutralizar prácticas abusivas y evita la "expulsión silenciosa" de los vecinos en barrios con presión turística o residencial, como Cimadevilla y La Arena en Gijón, Luanco o Llanes.

A su vez, la entidad ha valorado la estabilidad que concede a los arrendatarios la posibilidad de solicitar hasta tres años de prórroga extraordinaria al finalizar el contrato

Por último, la Unión de Consumidores de Asturias ha apelado a la responsabilidad de los agentes sociales y políticos para aplicar la legislación sin dilaciones, al tiempo que ha anunciado que vigilará el cumplimiento de los topes en las áreas declaradas y prestará asesoramiento jurídico a los inquilinos ante posibles irregularidades o fraudes.