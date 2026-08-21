Unión de Consumidores de Asturias acusa a Óscar Puente de actuar como "abogado defensor" de Aucalsa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, se ha referido este viernes a la pretensión del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, de personarse en el expediente sancionador contra Aucalsa por mantener los precios habituales en el peaje de la AP-66 a pesar de las obras que dificultan el tráfico en el Huerna.

A pesar de señalar que Puente actúa como "abogado defensor" de Aucalsa, Alonso ha celebrado que el Ministerio haya ejercido su derecho legal a personarse en las actuaciones.

"No vamos a rechazar su presencia. Al contrario, nos viene perfecto que esté dentro", ha explicado el presidente de la asociación. "Aucalsa ya se está defendiendo judicialmente alegando que se limitó a ejecutar lo que el propio Ministerio le ordenaba. Por lo tanto, al personarse, Óscar Puente entra al expediente directo como responsable subsidiario de los abusos de la empresa y responderá patrimonialmente por la chapuza que él mismo autorizó y financió con dinero público", ha argumentado Dacio Alonso.

Ha exigido a Puente que explique públicamente por qué sigue bloqueando "de forma sistemática" la revisión de oficio del Real Decreto del año 2000, que "regaló a dedo" una prórroga de 29 años a la concesionaria hasta el año 2050 de forma contraria al derecho comunitario.

"La vía penal para castigar aquella prevaricación del año 2000 lamentablemente ya ha prescrito, pero la vía civil y patrimonial sigue plenamente viva. La Comisión Europea exige en su dictamen motivado recuperar la legalidad del mercado único frente a un contrato adjudicado sin luz ni taquígrafos", ha explicado.

El dirigente de Unión de Consumidores concluye advirtiendo a Óscar Puente que su intento de actuar como "abogado defensor" y "escudo judicial" de los más de ocho millones de euros en beneficios anuales de Aucalsa "ha fracasado".

"Al irrumpir en el expediente sancionador de Consumo, el Gobierno de España queda retratado ante la ciudadanía y atrapado en su propia responsabilidad civil por amparar un atraco diario e intolerable en nuestra autopista del Huerna", ha sentenciado Alonso.