Unión de Guardias Civiles traslada su pésame por la agente fallecida en Llanes y condena la violencia machista

Unión de Guardias Civiles. - UNIONGC

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha lamentado el fallecimiento de una agente de la Guardia Civil este miércoles en el acuartelamiento de Llanes (Asturias) y ha trasladado su más sentido pésame y todo su cariño a la familia, compañeros, amigos y seres queridos de la víctima "en estos momentos de inmenso dolor".

El colectivo ha condenado "con la máxima firmeza cualquier forma de violencia machista". Asimismo, la asociación ha reiterado su compromiso en la lucha contra esta lacra que "sigue arrebatando vidas y causando un sufrimiento irreparable".

Por último, desde UniónGC han deseado una pronta y completa recuperación al otro agente del Cuerpo que ha resultado herido grave durante este trágico suceso en el cuartel asturiano.