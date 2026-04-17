Unión de Inmobiliarias de Asturias ve "irresponsable" instar a pedir prórrogas de alquiler sin aprobarse el Real Decreto

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GIJÓN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Inmobiliarias de Asturias se ha sumado este viernes a las críticas de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y tildado de "irresponsables" las comunicaciones institucionales que instan a solicitar las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler en curso sin el respaldo definitivo del Real Decreto.

A este respecto, a través de una nota de prensa, han incidido en el riesgo de que estas comunicaciones se estén produciendo antes de que el correspondiente Real Decreto sea ratificado por el Congreso de los Diputados, "ya que no existe certeza sobre su aprobación ni sobre su validez jurídica", han sostenido.

En este contexto, han opinado que el promover esa práctica anticipa escenarios de inseguridad, "que puede derivar en frustración entre los inquilinos, confusión, miedo e inseguridad jurídica entre los propietarios, así como en una innecesaria conflictividad entre las partes, incrementando el desequilibrio en el mercado del alquiler y dejando, probablemente, sin posibilidad de alquilar aún a más personas".

La presidenta de la asociación, Katia Domingo, ha explicado que, desde una perspectiva técnica y jurídica, esta situación "puede generar falsas expectativas entre los inquilinos, quienes podrían iniciar solicitudes de prórroga confiando en una normativa que finalmente podría no entrar en vigor o hacerlo con modificaciones sustanciales".

Asimismo, ha remarcado que la mayoría de los contratos que actualmente alcanzan su vencimiento continúan resolviéndose mediante negociaciones voluntarias entre las partes, adaptadas a cada situación particular.

Relacionado con ello, ha considerado que "la difusión anticipada de estas medidas puede interferir en estos procesos y generar conflictos innecesarios en un ámbito donde el entendimiento entre caseros e inquilinos ha sido la práctica habitual hasta ahora, sobre todo en escenarios especialmente complejos, como los vividos durante la pandemia o en coyunturas económicas adversas derivadas de distintas crisis".

"Se está legislando sobre los efectos y no sobre las causas, dificultando especialmente el acceso a la vivienda de quienes intentan alquilar, que es donde radica el principal problema de la actual emergencia habitacional", ha llamado la atención.

Ha alertado, incluso, que esta situación está llevando a muchos a optar por vender sus inmuebles o retirarlos del mercado del alquiler habitual, reduciendo aún más la oferta disponible.

También ha recalcado que numerosos propietarios, que están valorando incorporar sus viviendas al mercado del alquiler de larga estancia, "posiblemente desistan ante la cascada de anuncios de normativas que crean un escenario de inseguridad jurídica, lo que reducirá todavía más la entrada de nueva oferta en un mercado ya caracterizado por una oferta muy debilitada y una demanda creciente".